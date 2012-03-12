لزوم تقویت بخش معدن کردستان/ شرکتهای خصوصی بخش معدن تقویت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جریان دیدار معاون برنامه‌ ریزی، توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار داشت: کردستان در بخش معدن دارای ظرفیت های بسیار خوبی است که با برنامه ریزی مناسب و مدون می توان زمینه را برای بهره برداری از این ظرفیت در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید فراهم کرد.

وی افزود: به رغم تلاش های فراوان و قابل تقدیری که در طول سال های اخیر در بخش صنعت و معدن استان صورت گرفته است تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با برنامه ریزی بهتر در راستای ارتقاء جایگاه استان کردستان در بخش معدن تلاشهای بیشتری صورت گیرد.

استاندار کردستان با بیان اینکه توسعه فعالیت های معدنی در استان نیازمند استفاده از تخصص، تجربه و همت و تلاش بیش از پیش دست اندرکاران این بخش است، عنوان کرد: باید نگاه ها به حوزه معدن تغییر کرده و با دیدی باز و واقع بینانه فرآوری محصولات معدنی در راستای توسعه علمی و ایجاد زمینه اشتغال پایدار در استان در دستور کار قرار گیرد.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از راه اندازی مرکز زمین ‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی غرب کشور در سنندج خواستار ارتباط و تعامل بیشتر مهندسان جوان این مرکز با دانشگاه های استان در راستای تخصصی کردن فعالیت های اکتشافی در سطح استان کردستان شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به اصلاح قانون معادن در کشور بتوان زمینه حضور شرکت های خصوصی توانمند در استان را بیش از گذشته فراهم و سیاست و برنامه واحدی را برای بهره برداری متمرکز از معادن کردستان در پیش گرفت.

در این دیدار محمدرضا مس فروش نیز با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در مرکز زمین شناسی و اکتشافات غرب کشور خواستار حمایت بیشتر از این مرکز شد و گفت: فعالیت در حوزه زمین شناسی پزشکی و ژئوپارک ها یکی از اولویت های سازمان زمین شناسی کشور در استان کردستان است.

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان زمین شناسی کشور عنوان کرد: استان کردستان دارای ظرفیت های خوبی در حوزه معدن است که باید با بسیج امکانات زمینه را برای بهره برداری از این ظرفیت ها در حوزه های مختلف کاری فراهم کرد.