  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

برای سال 91/

شرایط پذیرش جدید در مدرسه عالی نواب اعلام شد

شرایط پذیرش جدید در مدرسه عالی نواب اعلام شد

شرایط پذیرش طلبه مدرسه علمیه عالی نواب مشهد در سال تحصیلی 91 اعلام شد و داوطلبان می توانند تا 15 فروردین در آزمون ورودی این مدرسه ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برای سال تحصیلی 92 - 91 از بین طلاب مستعد و علاقمند در رشته های ادبیات عرب، فقه و اصول و کلام اسلامی دانش پژوه می‌پذیرد.

زمان ثبت نام در این مدرسه علمیه تا 15 فروردین 91 اعلام شده است و آزمون کتبی در 22 اردیبهشت 91 برگزار خواهد شد.

ارائه گواهی اتمام یا اشتغال به پایه ششم حوزوی، حداکثر سن 25 سال و قبولی در آزمون ورودی این مدرسه از جمله شرایط ورود به این دوره است. 

طلاب پذیرش شده از مزایایی چون اعطای دانش نامه رسمی سطح 3 حوزه علمیه، امکان ادامه تحصیل در مقطع سطح چهار حوزه و دکتری در مراکز آموزش عالی و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی و پایان‌نامه، برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 1557959

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها