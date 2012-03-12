شرایط پذیرش جدید در مدرسه عالی نواب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برای سال تحصیلی 92 - 91 از بین طلاب مستعد و علاقمند در رشته های ادبیات عرب، فقه و اصول و کلام اسلامی دانش پژوه می‌پذیرد.

زمان ثبت نام در این مدرسه علمیه تا 15 فروردین 91 اعلام شده است و آزمون کتبی در 22 اردیبهشت 91 برگزار خواهد شد.

ارائه گواهی اتمام یا اشتغال به پایه ششم حوزوی، حداکثر سن 25 سال و قبولی در آزمون ورودی این مدرسه از جمله شرایط ورود به این دوره است.

طلاب پذیرش شده از مزایایی چون اعطای دانش نامه رسمی سطح 3 حوزه علمیه، امکان ادامه تحصیل در مقطع سطح چهار حوزه و دکتری در مراکز آموزش عالی و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی و پایان‌نامه، برخوردار خواهند شد.