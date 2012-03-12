کفاشیان به دادسرای کارکنان دولت رفت/ در انتظار اتفاقات جدید در فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و انتخاب مجدد علی کفاشیان به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون، سازمان بازرسی با ارسال نامه مجددی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که حضور بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال غیرقانونی است.

به دنبال این نامه و پس از ارجاع پرونده به دادسرای کارکنان دولت، علی کفاشیان به این دادسرا احضار شد و صبح امروز دوشنبه به محل این دادسرا مراجعه کرد تا پاسخگوی ابهامات موجود باشد.

باید منتظر بود و دید پس از حضور علی کفاشیان در دادسر ا و ارائه توضیحاتی در مورد حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال، چه اتفاقات تازه ای در این رشته پرطرفدار رخ خواهد داد. به نظر می رسد با مسائلی که در روزهای گذشته رخ داده باید منتظر اتفاقات جدیدی در فدراسیون فوتبال بود.