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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۴

رضایی خبر داد:

29 سایت گلخانه به وسعت 13 هکتار در کهگیلویه احداث شد

29 سایت گلخانه به وسعت 13 هکتار در کهگیلویه احداث شد

دهدشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: 29 سایت گلخانه ای به وسعت 13 هکتار در این شهرستان احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رضایی صبح دوشنبه در نشست کارگروه بخش کشاورزی این شهرستان افزود: با ایجاد این سایتهای گلخانه، زمینه اشتغال 156 نفر از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در این شهرستان فراهم شد.

وی توجه به بخش کشاورزی را برای افزایش اشتغال ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: توانمندیهای خوبی در بخش کشاورزی این استان وجود دارد که در صورت بالفعل شدن و سرمایه گذاری در این بخش، می تواند نقش موثری در توسعه شهرستان کهگیلویه داشته باشد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه بیان داشت: همچنین باتوجه به عدم رشد بخش صنعت در استان، بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی برای اشتغال و افزایش درآمد مردم شهرستان ایجاد کند.

وی همچنین بر واگذاری زمین های منابع طبیعی به مردم به صورت اجاره ای تاکید کرد و گفت: با استفاده صحیح از این زمین ها و تبدیل آن به باغات، شاهد رونق کشاورزی و باغداری در استان خواهیم بود.

رضایی با بیان اینکه این استان 10درصد آب کشور را در اختیار دارد، گفت: باید از این منابع سرشار استفاده بهینه و آن را در راستای توسعه بخش کشاورزی مهار کرد.

کد مطلب 1557964

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