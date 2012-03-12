29 سایت گلخانه به وسعت 13 هکتار در کهگیلویه احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رضایی صبح دوشنبه در نشست کارگروه بخش کشاورزی این شهرستان افزود: با ایجاد این سایتهای گلخانه، زمینه اشتغال 156 نفر از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در این شهرستان فراهم شد.

وی توجه به بخش کشاورزی را برای افزایش اشتغال ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: توانمندیهای خوبی در بخش کشاورزی این استان وجود دارد که در صورت بالفعل شدن و سرمایه گذاری در این بخش، می تواند نقش موثری در توسعه شهرستان کهگیلویه داشته باشد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه بیان داشت: همچنین باتوجه به عدم رشد بخش صنعت در استان، بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی برای اشتغال و افزایش درآمد مردم شهرستان ایجاد کند.

وی همچنین بر واگذاری زمین های منابع طبیعی به مردم به صورت اجاره ای تاکید کرد و گفت: با استفاده صحیح از این زمین ها و تبدیل آن به باغات، شاهد رونق کشاورزی و باغداری در استان خواهیم بود.

رضایی با بیان اینکه این استان 10درصد آب کشور را در اختیار دارد، گفت: باید از این منابع سرشار استفاده بهینه و آن را در راستای توسعه بخش کشاورزی مهار کرد.