ایستگاه آسایش مسافران نوروزی در مسجدسلیمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دو وارگه در دو نقطه ورودی شهر از سمت اهواز و ایذه با هدف ارائه تسهیلات اقامت موقت به میهمانان نوروزی برپا می شود.

مدت زمان برپایی این ایستگاه ها که با نام وارگه بهار برپا می شود از 29 اسفند تا 13 فروردین اسات و مسافران نوروزی و شهروندان می توانند از خدمات ارائه شده توسط ایستگاه ها به صورت رایگان استفاده کنند.



برای برپایی این ایستگاه ها تعداد پنج تخته سیاه چادر بختیاری همراه با نصب تمام ملزومات تزئینی آن از قبیل خرسک ( قالیچه)، موج ( پتوی محلی بافته شده از موی بز )، شیردنگ، ملار ( سه پایه مشک )، چال ( چاله ای برای روشن کردن آتش و جوش کردن آب ) به صورتی که مورد استفاده طوایف ایل بختیاری قرار می گیرد، آذین بندی می شوند.



در این وارگه ها، نمازخانه و سرویسهای بهداشتی مناسب پیش بینی و اجرا شده و در هنگام استراحت میهمانان به وسیله شیرینی از آنها پذیرایی خواهد شد. هچنین برای حفظ محیط زیست و ترویج هرچه گسترده تر شعار « شهر ما، خانه ما» در مدت زمان عید نوروز، تعداد هزار بسته کیسه زباله به منظور جمع آوری زباله ها در دو نقطه پارک تمبی و منطقه گردشگری دو راهی لالی میان گردشگران به صورت رایگان توزیع می شود.