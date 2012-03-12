نفرات برتر مسابقات هنر و ادبیات دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فرهنگی منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی هدف از برگزاری این نمایشگاه را شکوفایی استعدادهای هنری دانشجویان در حوزه هنر و ادبیات دینی برشمرد.

دکتر کلامی گفت: دراین نمایشگاه که با شرکت 25 واحد دانشگاهی از منطقه 13 برپاشده بود واحدهای دانشگاهی خلاقیتهای هنری دانشجویان خود را در رشته های مختلف خط، نقاشی، تابلو فرش، منبت کاری، سفال، معماری، عکاسی، فیلم، شعر، داستان، طراحی لوگو، خوشنویسی، معرق، پوستر و حجم به نمایش گذاشتند.

وی گفت: در پایان این نمایشگاه هیئت داوران نخستین جشنواره نمایشگاه منطقه ای هنر و ادبیات دینی با استقلال رأی و با حضور استادان خبره ضمن بررسی آثار موجود نمایشگاه در 14 بخش داوری آثار برتر و فاخر را در بخشهای مختلف این جشنواره اعلام کردند.

کلامی افزود: در بخش عکاسی از بین 65 اثر رسیده عکسهای محمد جدیری عباسی از واحد اهر رتبه برتر، در بخش داستان نیز(یک فلش به سمت خدا) اثر زهرا موسوی از تبریز، بخش شعر سید احمد استوار با نام(بعد از گذشت هزار سال) از واحد تبریز، طرح لوگو حنانه دهخدا از واحد تبریز، خوشنویسی امیر دانشمند از واحد مراغه، تذهیب الهام حسینچی از واحد تبریز، تابلو فرش امیر فیض الهی از واحد شبستر، معرق فرهاد نور علی از واحد خامنه، سفال سالار زادکریم و سونیا دانش کلهر از واحد اهر و تبریز، بخش حجم به طور مشترک علی علیزاده از واحد تبریز و رضا علیزاده از واحد صوفیان، بخش پوستر امیر وحید سرکاری از واحد تبریز، در بخش نقاشی نیز ساناز صادقی از واحد تبریز به عنوان نفرات برتر و برگزیده موفق به دریافت لوح سپاس و جایزه نقدی شدند.

نمایشگاه بزرگ هنر و ادبیات دینی به مدت یک هفته در محل مسجد بلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد و بیش از 3 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کردند.