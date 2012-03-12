نخستین جشنواره ملی توت فرنگی در کردستان برگزار می شود

محمد ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کردستان برترین تولید کننده توت فرنگی در کشور است، اظهار داشت: نخستین جشنواره ملی توت فرنگی خرداد ماه سال 91 به میزبانی استان کردستان در سنندج برگزار می شود.

وی عنوان کرد: استان کردستان به عنوان بزرگ‌ ترین و اولین استان تولیدکننده توت ‌فرنگی در ایران و مرکز کانون توت فرنگی کشور به شمار می رود و در راستای معرفی بیش از پیش استان و این ظرفیت این جشنواره ملی برگزار می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: این جشنواره ملی با حضور کشاورزان و تولیدکنندگان توت ‌فرنگی از استان ‌های کردستان، مازندران، گلستان، کرمان و کرمانشاه برپا می شود و در مدت زمان دو روز برگزاری این جشنواره برنامه های مختلفی برای اجرا در نظر گرفته شده است.

دبیر کانون‌های توت‌ فرنگی کشور در ادامه گفت: در آینده نزدیک خودروهای یخچال‌ دار از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به کانون توت فرنگی استان واگذار می شود این خودروها در اختیار رانندگان حمل بار این محصول ارگانیک قرار می گیرند.

حسن نژاد همچنین به بسته‌های سفارشی برای بسته ‌بندی محصول توت‌ فرنگی اشاره کرد و افزود: بسته ‌های سفارشی بسته‌ بندی توت ‌فرنگی نیز به عنوان الگو در اختیار تولیدکنندگان قرار داده می ‌شود که انتظار می رود این دو کار در راستای کمک به تولیدکنندگان این محصول موثر و مفید باشد.

نخستین جشنواره ملی توت فرنگی چهارشنبه چهارم خرداد ماه با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، نماینده ولایت فقیه در استان و استاندار کردستان، توت فرنگی کاران کردستان و استان های کرمانشاه، مازندارن، گلستان و کرمان در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار شد.