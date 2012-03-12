70 تن زباله روزانه در رباط کریم تولید می شود

مهدی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب در خصوص نحوه دفع زباله ها گفت: در حال حاضر با توجه به عدم تجهیز این منطقه به سیستم مکانیزه جهت دفع زباله، سازمان مدیریت پسماند رباط کریم قادر به تفکیک زباله ها نیست اما با توجه به اقدامات انجام شده، سال آینده دفع مکانیزه زباله ها در این شهر محقق می شود.

تفکیک زباله های عفونی از غیرعفونی در رباط کریم

زارعی در ادامه گفت: باتوجه به اهمیت نحوه دفن زباله های عفونی و تأثیر آن بر بهداشت و سلامت محیط و شهروندان، زباله ها به صورت روزانه جمع آوری شده و زباله های عفونی پس از جمع آوری با آهک پوشانده می شوند و بقیه زباله ها نیز با خاک پوشانده شده و دفن می شود.

زارعی در خصوص مکان جمع آوری زباله ها نیز اظهار داشت: درحال حاضر زباله ها در مکانی دور از شهر واقع در حاشیه رودخانه شور جمع آوری می شوند، این مکان در مرز بین دو استان تهران و استان مرکزی قرار دارد.

این مسئول یادآورشد: جمع آوری، روفت و روب و تفکیک از مبدأ زباله بر عهده حوزه خدمات شهری شهرداریهاست و سازمان مدیریت پسماند وظیفه تحویل گرفتن و پردازش آنها را برعهده دارد.

وی همچنین بیان کرد: دفع زباله های شهرستان اسلامشهر نیز توسط این سازمان انجام می گیرد.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رباط کریم اولین سازمانی است که مستقیما زیر نظر استانداری تهران بوده و دیگر سازمانهای مدیریت پسماند زیر نظر شهرداریها فعالیت می کنند.