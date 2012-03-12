آتش بازی؛ وصله ناجور چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی چهارشنبه آخر سال فرا می رسد، همواره خانواده ها نگران خطرات این جشن هستند که آنان را تهدید می کند.

در این بین کودکان قربانیان معصوم و بی پناهی هستند که قربانی خوشی زودگذر ناشی از ترقه بازی و آتش بازی چهارشنبه سوری می شوند.

کودکانی که در نونهالی و در پی اشتباه برخی افراد سودجو مجبورند تا آخر عمر معلولیت را به جان بخرند و همواره از چهارشنبه آخر سال خاطره ای ناپسند داشته باشند.

نوجوان شانزده ساله ای که در چهارشنبه سوری دو سال قبل در گلستان بر اثر انفجار ترقه، بینایی اش را از دست داده اکنون در حسرت دو چشم بینا و سالم است.

علاوه بر وی، نوجوان دیگری که نارنجک دست ساز بر روی دستش منفجر و قطع عضو شد، شادی لحظه ای ناشی از هیجان چهارشنبه آخر سال، پشیمانی دائمی تا آخر عمر برایش بیادگار گذاشته است.



این نوجوانان در آستانه سال جدید و چهارشنبه آخر سال، از هم سن و سالانشان خواستند تا از ارتکاب رفتارهای پرحطر پرهیز کنند.





بررسی آمارها نشان می دهد که گروه سنی 16 تا 23 سال بیشترین گروه آسیب پذیر در حوادث چهارشنبه آخر سال هستند.



کودکان قربانیان اصلی جهارشنبه آخر سال



مسئولان و کارشناسان بهداشت گلستان با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان، قربانیان اصلی حواث چهارشنبه آخر سال هستند، نظارت بیشتر خانواده ها را برای پیشگیری از حوادث ضروری دانستند.

در چهارشنبه سوری سال قبل 21 نفر در حوادث چهارشنبه آخر سالجاری در استان مصدوم شدند و سوختگی صورت، دست، گردن، تنه و آسیب دیدگی گوش و چشم از جمله آسیب دیدگیها بوده است.

در روزهای اخیر نیز عبور از کوچه و معابر مناطق مختلف گلستان برای خانواده بویژه دانش آموزان و سالمندان همراه با مخاطراتی بوده است و از ترس انکه مبادا ترقه ای دست ساز در مسیر راه آنها منفجر شود، خانواده ها را نگران کرده است.

با این حال، بخش های مختلف گلستان تدابیر لازم برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال اتخاذ کرده اند و در این زمینه پلیس گلستان به بازداشت شدگان چهارشنبه آخر سال هشدار داد که تا آخر تعطیلات رد بازداشت خواهند بود.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با تأکید بر پیشگیری از رفتارهای پرخطر در آستانه تعطیلات سال نو گفت: دستگیر شدگان چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهند بود.

سرهنگ پاسدار سید کاظم موسوی از اقدامات انتظامی و ترافیکی پلیس در چهارشنبه آخر سال خبر داد.



وی با تأکید بر پیشگیری از رفتارهای پرخطر در آستانه تعطیلات سال نو از جوانان و نوجوانان خواست با انجام رفتارهای پرخطر عید نوروز را بر خود و دیگران تلخ نکنند.



جانشین انتظامی استان، به اقدامات انتظامی به منظور تأمین امنیت شهروندان اشاره کرد و افزود: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات وارد کنندگان و توزیع کنندگان غیر مجاز و مصرف کنندگان اقلام انفجاری و آتش زا و مواد محترقه غیر استاندارد قابل تعقیب کیفری هستند و نیروی انتظامی نیز با کسانی که به هر نحو اقدام به اخلال در نظم عمومی کنند برخورد قانونی خواهد کرد.



سرهنگ موسوی تصریح کرد: افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به اخلال در نظم عمومی می کننددر صورتی که توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود.



وی با تأکید بر اینکه والدین می توانند اطلاعات مربوط به اصول پیشگیری از حوادث را به فرزندان خود منتقل کنند، عنوان کرد: پدر و مادر با نفوذترین افراد در نزد کودکان و نوجوانان هستند از این رو در زمینه چگونگی پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه سوزی نقش مهمی در پیشگیری از بروز این حوادث دارند.