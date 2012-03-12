۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

طی مراسمی:

پیشکسوتان پشتیبانی دفاع مقدس استان قم تجلیل شدند

قم - خبرگزاری مهر: طی مراسمی تعدادی از پیشکسوتان پشتیبانی دفاع مقدس استان قم تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم محفل انس پیشکسوتان پشتیبانی دفاع مقدس استان قم که شامگاه یکشنبه در هتل کریمه برگزار شد، تعدادی از پیشکسوتان این عرصه مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم سردار غلامرضا جعفری فرمانده سابق لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب (ع) استان قم، محمد کربلایی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم، محمد کاظم پورامینی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم و مادر شهیدان زین الدین و همچنین تعدادی از پیشکسوتان پشتیبانی دفاع مقدس استان قم حضور داشتند که تعدادی از این رزمندگان مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش دیگری از این مراسم چند تن از رزمندگان به بیان خاطرات خود از سالهای خدمت در عرصه پشتیبانی جنگ در استان قم پرداختند.

در پایان نیز از حجج الاسلام یثربی، غضنفری، اقبالیان، متمسکی، سجادی و آقایان، محمد غفاری، علی محسنی، ابوالفضل صولتی، احمد معراج محمدی به عنوانپیشکسوت در پشتیبانی جنگ، با اهدا لوح یادبود قدردانی شد.

