به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری شامگاه یکشنبه در مراسم محفل انس پیشکسوتان پشتیبانی دفاع مقدس استان قم که در هتل کریمه برگزار شد، با بیان اینکه برای جنگیدن یک رزمنده باید نه نفر از وی پشتیبانی کنند افزود: استان قم در سالهای دفاع مقدس پشتیبانی خوبی از جبهه‌های حق علیه باطل انجام داد که نمونه‌ای از آن ساخت پادگان‌های مختلف در مناطق جنگی بود.



وی با بیان اینکه با تلاش رزمندگان در لشکر علی بن ابی طالب (ع) تدوین کتاب نقش لشکر علی بن ابی طالب (ع) در دفاع مقدس در حال اتمام است افزود: نگارش و تدوین این کتاب از شش سال گذشته شروع وامروز مراحل نهایی خود را سپری می‌کند که امیدواریم به زودی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.



فرمانده سابق لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب (ع) استان قم ادامه داد: تدوین و نگارش کتاب نقش استان قم در پشیبانی جنگ نیز در سالهای اخیر آغاز شده و از شش ماه گذشته پیشرفت خوبی داشته است.



جعفری افزود: در استان قم افرادی بودند که وسیله نقلیه خود را برای جنگ هدیه کردند که این موارد باید شناسایی و مکتوب شود.



وی با بیان اینکه تکیه بر آمار و ارقام در تدوین این کتاب لازم است اما کافی نیست افزود: کتاب نقش استان قم در پشیبانی جنگ، نیازمند قیل و قال نیست بلکه باید تلاش کرد تا حال و هوای معنوی جبهه‌ها در این اثر به وضوح مشهود باشد.



فرمانده سابق لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب (ع) استان قم گفت: انقلاب و بسیاری از اقدامات از قم آغاز شد و نگارش این کتاب نیز می‌تواند برای سایر استانهای کشور الگو ونمونه باشد.



وی با بیان اینکه در تدوین کتاب نقش استان قم در پشیبانی جنگ باید سرعت و دقت را مد نظر داشت افزود: ده‌ها فیلم و سریال می‌توان از دل همین خاطراتی که رزمندگان از دوران جنگ تعریف می‌کنند ساخت و به نسل جوان منتقل کرد.



جعفری تصریح کرد: باید در یک زمان بندی منطقی تدوین این کتاب دنبال شود و به عنوان یک کتاب مرجع به جامعه ارائه شود.