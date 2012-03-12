ساز و کاری کارآمد برای حفظ محیط زیست به شهروندان ارائه ندادیم

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: در شهر ساری بیش از 300 هزار نفر تولیدکننده و تعداد اندکی سامان دهنده هستند.

وی اظهار داشت: اداره کل محیط زیست مازندران هنوز نتوانته در حوزه آموزش برای رفتار مردم با طبیعت بروشور یا اطلاعیه تبلیغی اصولی ارائه دهد چطور از شهروند بخواهیم که شهر را پاک و زیبا نگه داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه مازندران سالانه میزبان 14 میلیون مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشور است، تصریح کرد: متاسفانه برخی بداخلاقی ها از سوی تعدادی گردشگران سبب می شود، طبیعت زیبای مازندران زشت و ناهمگون جلوه کند.

محمودی راد با بیان اینکه ساختار نظام شهری مرکز استان دچار گیر عجیبی شده است، یادآور شد: بسیاری از المان های ناهمگون در شهر ساری، زیست و رفاه را از مردم سلب کرده است.

وی با اعلام اینکه بافت قدیم شهر ساری سبب شده تا شهروند برای رفت و آمد شهری دچار مشکلات جدی است، افزود: دلیلی ندارد که در استانی که مهد گونه های بومی گیاهی است، گیاه غیربومی و مصنوعی در زیباسازی شهر جانمایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از زباله به عنوان اساسی ترین مشکل مدیریت پسماند مرکز مازندران یاد کرد و گفت: هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند که شهرداری روزانه با صرف هزینه های کلان، زباله ساری را به 120 کیلومتر آن طرف تر در دل کوهها دپو کند.

وی بیان داشت: عقل، عاطفه و شرف انسانی حکم می کند که برای رفع زباله ساری باید همه مدیران استانی جدیت داشته باشند.

محمودی راد از اعضای شورای شهر ساری خواست تا در اسرع وقت نسبت به احداث کارخانه زباله سوز در مرکز استان اقدام تا مشکل چندین ساله زباله ساری رفع شود.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.