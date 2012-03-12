بارش برف مدارس صبح و عصر خراسان رضوی را تعطیل کرد

مشاور رسانه ای مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مدارس ابتدایی و راهنمایی این استان به دلیل بارش شدید و سنگین برف و همچین کاهش دما و لغزندگی خیابان ها تعطیل هستند.

مهدی دلاور با اشاره به اینکه مدارس ابتدایی باخرز، فریمان و کدکن در نوبت صبح تعطیل اعلام شده اند، افزود: به دلیل یخبندان امروز دوشنبه 22 اسفند ماه، مدارس ابتدایی وراهنمایی مشهد، تبادکان،رضویه، طرقبه، شاندیز و احمد آباد علاوه بر نوبت صبح در شیفت عصر نیز تعطیل هستند.

بارش برف در مشهد همچنین پروازهای صبح فرودگاه بین الملی مشهد را با تاخیر مواجه کرد و پرواز صبح یکی از هواپیماهای این شرکت به مقصد تهران را لغو کرد.

میزان برف در مشهد که هم اکنون به 12 سانتی متر رسیده و درجه هوای مشهد را تا چهار درجه زیر صفر پایین کشیده است، از ابتدای زمستان تا کنون بی نظیربوده است.

گفتنی است، در حال حاضر فریمان با حداقل 13 درجه زیر صفر و مه ولات با 10 درجه بالای صفر سرد ترین و گرم ترین نقاط خراسان رضوی گزارش شده اند.