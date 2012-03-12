برگزاری جشنهای چهارشنبه سوری با محوریت خانواده در کرمان

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات امنیتی پلیس برای برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع حوادث در چهارشنبه سوری اظهار داشت: چهارشنبه آخر سال یک سنت ملی و فرهنگی است که باید تلاش شود هیچ کس نتواند سنتها و فرهنگ ارزشمند ما را دچار انحراف کند.

وی افزود: در سالهای قبل در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری موضوعاتی وارد شد که ارزش این میراث فرهنگی ما را مخدوش کرد.

وی ادامه داد: پلیس در همه عرصه ها باید از ارزشهای مردم دفاع کند در این مورد نیز وظیفه دارد تا از این ارزش فرهنگی دفاع کند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه مردم باید برای حفظ این ارزشهای فرهنگی به پلیس کمک کنند، بیان داشت: رویکرد برنامه هایی هم که پلیس برای حفظ امنیت و آرامش در چهارشنبه آخر سال دارد، مشارکت خود مردم است.

وی گفت: خوشبختانه با مشارکت مردم سال گذشته در شهر کرمان در شب چهارشنبه آخر سال هیچ حادثه ای رخ نداد.

وی گفت: امیدواریم امسال نیز مردم با محوریت خانواده و محله خود، جشن و دور هم نشینی چهارشنبه سوری را برگزار کنند که این تجمعات خانوادگی برای پلیس قابل احترام است اما پلیس وظیفه دارد برای پیشگیری از آنچه که مخل آسایش و آرامش است اقدامات لازم را انجام دهد.

سردار چناریان افزود: همچنین اگر اصناف اقدام به فروش مواد محترقه و آتش زا کنند، پلیس با آنها برخورد کرده و واحد صنفی آنها پلمپ خواهد شد.



