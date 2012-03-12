تلاش اوباما بین گاز انبر قیمت سوخت و انتخابات/ یادآوری یک رویداد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست امروز دوشنبه در گزارشی از کاهش محبوبیت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خبر می دهد. این روزنامه دلیل این کاهش محبوبیت را افزایش قیمت گاز و سوخت می داند.

این روزنامه می نویسد: این روند سبب شده تا آمریکایی ها بطور بی سابقه ای نسبت به رئیس جمهوری خود پیش از انتخابات سال 2012 نظر منفی داشته باشند.

بر اساس نظر سنجی که واشنگتن پست و ای‌بی‌سی. نیوز در این باره انجام داده اند بدبینی ها نسبت به مدیریت اقتصادی اوباما بیشتر شده و علی‌رغم بهبود اوضاع شغلی و دیگر علائم بهبود وضعیت اقتصادی افزایش بهای بنزین وضعیت را بدتر و حساسیت ها را بیشتر کرده است.

دموکرات ها با اعلام اینکه اوباما مسئول افزایش بهای سوخت نیست، امید دارند که بهبود وضعیت شغل و کار در آمریکا رئیس جمهوری را در انتخابات بعدی یاری رساند، اما نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و بالا بودن حساسیت‌ها و تب انتخاباتی سبب شده است تا مردم بیش از آنکه به دنبال بررسی مشکلات باشند به دنبال دلایل این مشکلات هستند.

بدون شک امروزه افزایش بهای سوخت در آمریکا بعنوان یکی از پیامدهای بحران جهانی افزایش بهای این محصول بشمار می‌رود و در این بین بی‌تردید تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و اروپا مهمترین دلیل آن تلقی خواهد شد.

اوباما در وضعیت بغرنجی قرار دارد و تلاش دارد تا از یک سو با سخنرانی محکم علیه ایران رقبا را که وی را متهم به برخورد نرم با ایران می کنند از میدان به دور کند و از سوی دیگر با اظهارات احتیاط‌آمیز در قبال جنگ، مانع از افزایش بیش از حد بهای نفت شود که در نهایت به ضرر خود وی تمام خواهد شد.

رقبای اوباما از جمله میت رامنی، و ریک سنتروم از یک سو اوباما را به خاطر عدم برخورد قاطعانه با ایران مورد سر زنش قرار می دهند و از سوی دیگر افزایش بهای نفت را بهانه ای برای کوبیدن وی کرده اند. اما نکته مهمی که باید در نظر داشت تلاش رئیس جمهوری برای مدیریت بحران سوخت و فشار بر ایران در آستانه انتخابات است زیرا که وی به خوبی می داند که اگر کوچکترین اقدامی دراین باره صورت گیرد می تواند 2 پیامد بسیار بد داشته باشد.

نخست؛ فشارهای بیشتر اوباما بر ایران و هرگونه ماجراجویی ممکن است سبب اختلال بزرگ در جریان نفت به سوی جهان صنعتی شود. گرچه این خواسته دموکراتها نیست اما جمهوری خواهها از این روند ناراضی نخواهند شد زیرا که آنها به هدف اولیه خود خواهند رسید. افزایش بی سابقه قیمت نفت سبب خواهد شد تا اوباما بدون شک انتخابات آتی را ببازد و جمهوری خواهها هم خواهند توانست تا با راضی کردن تندروها در داخل آمریکا و اسرائیل به اهداف ابتدایی خود برسند.

دوم؛ اینکه دموکراتها بخوبی از سرنوشت جیمی کارتر در دوره انقلاب ایران و ماجرای گروگانگیری آگاه هستند. ادعا می شود که در آن زمان جمهوریخواهها پشت پرده با انقلابیون در ایران به توافق رسیدند تا زمان انتخابات و پیروزی "رونالد ریگان" از آزاد کردن گروگانها خود داری شود. گرچه این گفته از سوی ایران یک اتهام و ادعا تلقی می شود اما این باور در آمریکا بیشتر یک رویداد تاریخی است تا اتهام و دموکراتها هنوز هم بیم از آن دارند تا توافق پشت پرده ای برای "بازی با قیمت نفت" آینده آنها را به خطر بیندازد.

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* حسین امیری