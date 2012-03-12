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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

حاجی اکبری:

439 پسر مددجوی گلستانی از سربازی معاف شدند

439 پسر مددجوی گلستانی از سربازی معاف شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گلستان گفت: طی سال جاری 439 نفر از پسران تحت حمایت مشمول خدمت سربازی معاف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری صبح دوشنبه در گفتگویی خبری افزود: طرح معافیت سربازی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می شود.

وی اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار فاقد همسر که دارای 2 فرزند ذکور بالای 18 سال باشند مشروط بر اینکه فرزندان نزد مادر زندگی کنند و کفالت آنان با مادر باشد معافیت سربازی شامل یکی از آنها می شود.

حاجی اکبری بیان داشت: همچنین به منظور خدمت رسانی بهینه و مناسبت تر به محرومان، انتقالی 440 نفر از سربازان تحت پوشش به نزدیک ترین منطقه محل سکونت خود  در سال جاری صورت گرفته است.
 
وی ابراز داشت: با این اقدام علاوه بر این که فرزندان در نزدیک خانواده های خود هستند از لحاظ روحی ، مالی و معیشتی به خانواده های خویش کمک می کند.

بیش از 53 هزار خانوار گلستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند.
کد مطلب 1557985

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