439 پسر مددجوی گلستانی از سربازی معاف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری صبح دوشنبه در گفتگویی خبری افزود: طرح معافیت سربازی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می شود.

وی اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار فاقد همسر که دارای 2 فرزند ذکور بالای 18 سال باشند مشروط بر اینکه فرزندان نزد مادر زندگی کنند و کفالت آنان با مادر باشد معافیت سربازی شامل یکی از آنها می شود.



حاجی اکبری بیان داشت: همچنین به منظور خدمت رسانی بهینه و مناسبت تر به محرومان، انتقالی 440 نفر از سربازان تحت پوشش به نزدیک ترین منطقه محل سکونت خود در سال جاری صورت گرفته است.

وی ابراز داشت: با این اقدام علاوه بر این که فرزندان در نزدیک خانواده های خود هستند از لحاظ روحی ، مالی و معیشتی به خانواده های خویش کمک می کند.



بیش از 53 هزار خانوار گلستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند.