بنزین بلای جان اوباما/ انتخابات آمریکا بوی نفت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی های انجام گرفته توسط شبکه خبری ای.بی.سی و روزنامه واشنگتن پست نشان می دهد که درصورت ادامه روند افزایش بهای بنزین در امریکا، اوباما شرایط سختی را در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر خواهد داشت.

افزایش بهای بنزین موجب شده تا مردم آمریکا کل سیاست های اقتصادی اوباما را زیر سوال برده و بقیه کارهای وی را نیز تائید نکنند.

با افزایش قیمت نفت در بازارهای آسیایی، اروپا و آمریکا، بهای بنزین به عنوان یکی از استراتژیک ترین فرآورده های نفتی جهان هم از این گرانی قیمت در امان نماند.



بر این اساس بنزین سوپر بدون سرب در بازارهای خلیج فارس، مدیترانه، شمال اروپا، آمریکا، ژاپن و سنگاپور به ترتیب 1154.12، 1131.75، 1124.25، 1185.75، 1195.49، 1176.22 دلار به ازای هر تن تحویل خریداران شده است.



به عبارت دیگر، در سه روز گذشته قیمت بنزین در بازارهای خلیج فارس، مدیترانه، شمال اروپا، آمریکا، ژاپن و سنگاپور به ترتیب 23.22، 43.25، 37.75، 32.19، 23.22 و 23.05 دلار گران تر شده است.



این در حالی است که شرکت اکسون موبیل آمریکا به طور رسمی اعلام کرده است: در صورت مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران و اختلال در عبور نفتکش ها، بنزین در ایالات متحده آمریکا سهمیه بندی خواهد شد.

برهمین اساس هم اکنون 65 درصد مردم آمریکا معتقدند که اوباما کنترل بهای بنزین را به خوبی مدیریت نمی کند و فقط 26درصد از مردم این کشور اقدامات اوباما در خصوص بنزین را تائید می کنند.

بر همین اساس در سوال دیگری از مردم آمریکا پرسیده شد که آیا کلیه اقدامات اقتصدی اوباما را تائید می کنید یا خیر که در پاسخ به این پرسش 50 درصد پاسخ منفی داده و 46 درصد از پاسخ دهندگان اقدامات اوباما در بخش اقتصادی را تائید کردند.

این در حالی است که در فوریه (ماه گذشته میلادی) این رقم کاملا برعکس بود و 50 درصد از مردم آمریکا اقدامات اقتصادی اوباما را تائید می کردند.

اوباما در ماه گذشته با ایجاد 227 هزار شغل جدید، تلاش کرده تا وضعیت اقتصادی آمریکا را بهبود بخشیده و از آن در انتخابات استفاده کند اما با این وجود 59 درصد از مردم امریکا به این اقدامات اوباما نمره منفی می دهند.