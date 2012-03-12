19توصیه استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مدیران برای خدمات دهی به گردشگران

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد گفت: از سوی وزیر کشور برای استفاده آحاد ملت شریف از تعطیلات نورزی و ایجاد شور ونشاط اجتماعی با توجه به ارزشهای والای اسلامی این تاکیدات به استانداران کشور ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: ستاد تسهیلات نوروزی، کمیته‌های وابسته، همه مدیران دستگاهای اجرایی و به خصوص متولیان امر برای تحقق این مهم می‌بایست تمام همت خود را بکار بندند.

توصیه های استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مدیران اجرایی این استان بدین شرح است:

- ضرورت تأمین امنیت و ارتقاء احساس امنیت، آسودگی و تعلق خاطر هموطنان در مسیرها و راه‌های مواصلاتی، پارک‌ها،اماکن عمومی، مراکز فرهنگی، تفریحی و رفاهی و مراکز اقامتی.

- اعمال هوشیاری و مراقبتهای انتظامی و امنیتی بیشتر برای تأمین امنیت اماکن مسکونی و محل های کسب و کار مردم.

- ضرورت تنظیم و کنترل مستمر بازار و اعمال نظارت های لازم در زمینه قیمت و کیفیت کالا و نرخ خدمات.

- ضرورت غبار روبی و آماده سازی مساجد و اماکن بین راهی برای انجام فریضه نماز و استراحت مسافرین.

- بازرسی و اعمال نظارت های لازم بر مراکز بین راهی و مراکز اقامتی.

- ضرورت استقرار پایگاه های امداد و نجات در محورهای مواصلاتی و همچنین فعال سازی کامل اورژانس ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی به صورت شبانه روزی.

- ضرورت فعال سازی شبانه روزی و الزام شرکتهای خودرو ساز به ارائه خدمات با کیفیت و هزینه مناسب به هموطنان در داخل شهرها وهمچنین مسیرها و راههای مواصلاتی.

- ضرورت فعال سازی کلیه ظرفیت ها در جایگاههای عرضه سوخت در داخل شهرها و همه جاده ها و راه های مواصلاتی اعم از پمپ بنزین هاو جایگاه هایCNG

- بازرسی و اعمال نظارت های لازم بر فعالیت مراکز عرضه موادغذایی و رستوران های بین راهی و شهرها ، اعم از نرخ خدمات و رعایت مسائل بهداشتی.

- تقویت و نظارت بر کار مراکز حمل و نقل برون و درون شهری.

- انجام پیش بینی های لازم برای برقراری ترافیک روان در جاده ها و مسیرهای منتهی به مراکز فرهنگی، تفریحی.

- الزام شبکه بانکی به فعال سازی و ارائه خدمات مستمر توسط همه دستگاه های خودپرداز.

- استقرار مراکز شبانه روزی اطلاع رسانی برای راهنمایی هموطنان و مسافران نوروزی.

- ضرورت احترام و تکریم مردم و پاسخگویی و پیگیری سریع شکایات.

- با توجه به احتمال برودت هوا و ریزش برف و باران در مسیرها و راه های مواصلاتی برف گیر، ضرورت پیش بینی های لازم به منظور تسهیل تردد مردم و بازگشایی سریع مسیرها و معابر و امداد رسانی به مسافران.

- بهسازی و آماده سازی فضاهای شهری، پارک ها و اماکن عمومی از سوی شهرداری ها برای استفاده مسافرین نوروزی و آماده باش کامل و شبانه روزی شهرداری ها برای ارائه خدمات شایسته و مطلوب به شهروندان.

- برنامه ریزی برای اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و استفاده از این فرصت و ظرفیت بزرگ و مناسب برای توسعه صنعت گردشگری.

- با توجه به خدمات فراوان دولت خدمت گزار، برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم برای آشنایی بیشتر مردم با حجم و اثرگذاری این خدمات به ویژه طرح ها و پروژه های مربوط به سه دور سفر استانی رئیس محترم جمهوری و هیئت محترم دولت.

- وزیر کشور همچنین از استانداران سراسر کشور خواست هرآنچه می تواند در ارتقای فضای شور ونشاط اجتماعی، رفاه و آسایش هموطنان و ارائه خدمات بهتر به آحاد مردم مؤثر باشد، تلاش کنند.