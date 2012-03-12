پیشکسوتان ورزش خراسان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش خراسان که یکشنبه شب در سالن همایشهای سازمان ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد از 250 پیشکسوت این استان تجلیل به عمل آمد.



از نکات جالب توجه این مراسم می توان به عدم حضور پیشکسوتان سرشناس ورزش خراسان از جمله جبار قوچان نژاد، خداداد عزیزی، سیدکاظم غیاثیان و جمع بسیاری دیگر از پیشکسوتان این استان در لیست تجلیل شدگان اشاره کرد، محمدرضا خوش باطن معاون ورزشی سازمان ورزش و جوانان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مراسم مخصوص پیشکسوتان ورزشی در رده سنی بالای 60 سال است و افرادی که زیر این سن بوده اند به مراسم دعوت نشدند.



وی در پاسخ به اینکه قرار است چه زمانی برای پیشکسوتان زیر 60 سال مراسم تقدیر و تجلیل درنظر گرفته شود، تصریح کرد: امیدواریم در آینده ای نزدیک این اتفاق بیفتد زیرا باید از همه اهالی ورزش خراسان به طور شایسته ای یاد کرد.



همچنین در این مراسم علی اکبر هاشمی جواهری، مدیرکل سازمان ورزش و جوانان خراسان رضوی حضور داشت که با آمدن بر روی جایگاه با اهدای هدایایی از پیشکسوتان ورزشی بالای 60 سال این استان تقدیر کرد.

عدم دعوت از شخصیت های پیشکسوت ورزشی خراسان از جمله حشمت مهاجرانی و حاج مهدی قیاسی که فراتر از 60 سال سن دارند از دیگر نکات قابل تأمل در این مراسم بود.