به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان کردستان با حضور دبیر فدراسیون بدمینتون کشور در سنندج برگزار شد و پس از رای گیری "فاروق بیدار پور" با کسب حداکثر آرا به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت بدمینتون استان کردستان انتخاب شد.

این انتخابات با حضور 15 عضو حاضر در جلسه به عنوان اعضای مجمع هیئت بدمینتون استان کردستان برگزار شد که طی آن فاروق بیدار پور 10 رای و بابک گل محمدی دیگر نامزد این انتخابات 5 رای را از آن خود کرد.

رئیس جدید هیئت بدمینتون استان کردستان طی سخنانی گفت: رشد و تعالی رشته بدمینتون در سطح استان یکی از مهمترین اهداف اصلی است و برای این کار آموزش های اولیه و پایه را باید از مدارس آغاز کرد.

فاروق بیدارپور افزود: تقویت زیرساخت های رشته بدمینتون، حضور در عرصه های رقابتی ملی و بین المللی و پرورش نسلی جدید از قهرمانان رشته بدمینتون برای پشتوانه سازی تیم ملی کشور از دیگر اهداف وی است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی، تعامل و همکاری با اعضای مجامع و حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان و به پشتوانه فدراسیون بدمینتون زمینه های پیشرفت و شکوفایی مجدد این رشته ورزشی که علاقمندان بسیاری در سطح استان دارد فراهم و صورت می گیرد.

فاروق بیدار پور پنج ماه پیش به عنوان سرپرست هیئت بدمینتون استان کردستان به دنبال استعفای رئیس این هیئت انتخاب و فعالیت داشت.