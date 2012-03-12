شرمن الکسی در میدان جنگ رقصید

به گزارش خبرنگار مهر، «رقص‌های جنگ» مجموعه‌ای متشکل از چند داستان کوتاه و شعر، مصاحبه و متن ادبی است که در یک کتاب گرد هم آمده‌اند و گرچه نظمی در چینش آنها به نظر نمی‌رسد ولی در کنار هم مجموعه‌ای خواندنی را ایجاد کرده‌اند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم‌: «گوش درونی‌ام دام‌دام صدا می‌کرد.

چند سوسک در سر من جولان می‌دادند؟

دکترم گفت: باید از گوش و مغزت ام‌آرآی بگیریم تا شاید بفهمیم چه اتفاقی برایت افتاده است.

شاید؟ این کلمه مرا به وحشت انداخت. مگر چه بلایی سر کله نکبت من آمده است؟ نکند آب‌بندهای مغزم ویران شده باشد؟ آیا قرار است در سرم سیل راه بیفتد؟»

مجتبی ویسی در بخشی از مقدمه‌اش بر این کتاب آورده است:‌ به جرات می‌توان گفت که شرمن الکسی پدیده‌ای تازه در ادبیات آمریکا است. این تازگی نه تنها از باب سرخپوست بودن او و جایگاه قومی و نژادی‌اش، بلکه به واسطه نوع روایت‌پردازی، اجرای بیانی و زبانی، جسارت‌ها و نواوری‌های او در عرصه ادبی است. با آنکه برخی از محورها و مختصات بارز سبک آمریکایی در داستان‌های او قابل پیگیری است اما راه او در موارد متعدد از این سبک جدا می‌شود.

این نویسنده در بیان روایت معمولا زاویه دید اول شخص را برمی‌گزیند. البته در مجموعه حاضر در یک داستان زاویه دید سوم شخص را به کار گرفته اما در مجموعه انگار با اولی راحت‌تر است. او در امر روایت‌پردازی هر کجا لازم ببیند روایت را قطع می‌کند تا خاطره‌ای را تعریف کند، نقل وقایع پیشین را پیش بکشد و یا جمله‌ای معترضه بگوید، طعنه و کنایه‌ای بزند و باز هم به قول معروف تیکه‌ای به خودش یا طرف مقابل بیندازد.

«رقص‌های جنگ» آخرین اثر الکسی است که نخستین بار در سال 2009 منتشر شد و یک سال بعد از انتشارش توانست جایزه ادبی پن‌فاکنر را به دست آورد. درست به همان دلیل که الکسی یک سرخپوست است نوشته‌هایش هم همان حال و هوا را دارد و همین امر به شیرینی آنها می‌افزاید.

این کتاب را می‌توان اثری خوشخوان دانست که می‌تواند دریچه‌ای به سوی ادبیات امروز مردم سرخپوست بگشاید.

مجموعه داستان «رقص‌های جنگ» نوشته شرمن الکسی با ترجمه مجتبی ویسی در 152 صفحه، قیمت 3 هزار و 900 تومان از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است.