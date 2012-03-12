بسترهای پیشرفت بدمینتون در کردستان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهاجر بختیاری صبح دوشنبه در مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان کردستان در سنندج اظهار داشت: پیشینه بدمینتون استان کردستان نشان دهنده علاقمندی جوانان و نوجوانان به این رشته ورزشی است که بدون هیچگونه چشم داشتی فعالیت می کنند.

وی افزود: انتظار می رود با فراهم شدن بسترهای مناسب پیشرفت رشته بدمینتون در استان کردستان همواره شاهد حضور ملی پوشانی از این خطه در تیم ملی بدمینتون کشور باشیم.

دبیر فدراسیون بدمینتون کشور ادامه داد: در بخش آقایان در ورزش بدمینتون استان کردستان فعالیت های مناسبی صورت گرفته است که امیدواریم با انتخاب رئیس جدید این هیئت زمینه های تقویت و رشد بخش بانوان نیز فراهم شود.

مهاجر یادآور شد: اعضای مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان کردستان باید بدون هیچ گونه مماشاتی به نامزد منتخب و اصلح رای داده تا بتوان رئیس و هیئت رئیسه ای مقتدر و توانمند برای رشد و تعالی رشته بدمینتون در کردستان انتخاب کرد که خوشبختانه این مهم نیز عملی شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز در این مراسم طی سخنان کوتاهی گفت: فردی که به عنوان رئیس هیئت بدمینتون استان انتخاب می شود باید با دلگرمی بیشتری فعالیت های مربوط به این رشته را انجام داده و تعامل مناسبی با اعضای مجمع داشته باشد.

فرهاد عبدالهی با بیان اینکه هدف از پذیرش مسئولیت خدمت و خدمت رسانی است، افزود: زمینه های پیشرفت رشته بدمینتون باید در استان بیش از گذشته فراهم شود تا جامعه ورزش استان را به افتخارات ملی و بین المللی بزرگی برساند.

وی اظهار داشت: تعامل بیشتر با فدراسیون نیز باعث تجلی بخشیدن به آینده این رشته ورزشی است که در استان کردستان پتانسیل و ظرفیت فراوانی برای پیشرفت دارد.

مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان کردستان با حضور 15 عضو حاضر در جلسه به عنوان اعضای هیئت بدمینتون استان برگزار شد که پس از رای گیری فاروق بیدار پور با کسب 10 رای به مدت چهار سال سمت رئیس هیئت بدمینتون کردستان را کسب کرد.