شهرداری برنامه جامعی برای توسعه شهر ساری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی احمدی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: سال 90 با همه اتفاقات و رویدادهای آن در حال اتمام بوده و روزهای پایانی ال فرصت خوبی ات برای تامل بیشتر بر آنچه گذشت.

وی اظهار داشت: بدون شک با الطاف الهی و کوشش اعضای شورا، شهردار و پرسنل خدوم شهرداری شاهد اقداماتی خوب در شهر ساری بوده ایم اما آنچه مسلم بوده این است که این اقدامات در خور شان مردم ولایتمدار، شریف و نجیب است.

احمدی بیان داشت: جا دارد شورا و شهرداری ساری، ضمن تدوین برنامه ای جامع و کامل که با موازین شرع و قانون مطابقت داشته باشد و منطبق با طرح جامع شهری باشد، همدوش و هماهنگ با سایر دستگاههای اجرایی به فکر سال 91 باشیم.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری ساری در آستانه نوروز نسبت به زیباسازی و تغییر مبلمان مرکز شهر اقدام عاجلی صورت دهد، افزود: ساماندهی تابلوهای شهر، رفت و روب و نظافت و بهداشت شهر، آسفالت کوچه ها و خیابانها در آستانه نوروز امری ضروری است.

احمدی با بیان اینکه شهرداری ساری نسبت به نصب بنرهای خیرمقدم در محل تردد میهمانان نوروزی اقدام کند، اظهار داشت: ایستگاههای است