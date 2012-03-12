ادامه تحصیل 100 نخبه در مقطع دکتری بدون آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی نخبگان به تعدادی از استعدادهای برتر مشمول ضوابط و مقررات این بنیاد که تا پایان شهریور سال 91 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد می شوند و قصد دارند برای مهرماه سال آینده در مقطع دکتری تحصیل کنند، بدون آزمون ورودی متمرکز بورس اعطا می کند.

از جمله شرایط پذیرش این بورس این است که واجدین شرایط باید تا شهریورماه آینده فارغ التحصیل شوند. دریافت مقرری تحصیلی بنیاد و اعطای بسته حمایتی به دانشگاه پذیرنده نخبگان برای شهریه و خرید تجهیزات پژوهشی از مهمترین تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای این دسته از افراد است.



زمان آغاز به تحصیل در مقطع دکتری این افراد مهرماه سال اعلام شده است.



دکتر نسرین سلطانخواه- معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به تسهیلات بورس دکتری استعدادهای برتر خاطر نشان کرد: با اعلام فراخوان بورس سطح دکتری برای استعدادهای برتر و ثبت نام واجدین شرایط، تعدادی از این نخبگان برای ادامه تحصیل در دوره دکتری انتخاب شدند.



وی با بیان اینکه در مهرماه سال 91 تعداد 100 نفر برای ادامه تحصیل در دوره دکتری انتخاب شدند، یادآور شد: پذیرفته شدگان بدون گذراندن آزمون متمرکز در سطح دکتری در دانشگاه های داخل ادامه تحصیل خواهند داد.



سلطانخواه با بیان اینکه اسامی این دسته از پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد، ادامه داد: در حال حاضر در مرحله بررسی صلاحیتها هستیم که نتایج آن به محض آماده شدن اعلام می شود.



معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به نحوه پذیرش این دسته از نخبگان، توضیح داد: دانشگاه ها علاوه بر اینکه دانشجویان عادی خود را در دوره دکتری پذیرش می کنند، ظرفیت اضافه ای را به عنوان بورس نخبگان و استعدادهای برتر با توافق وزارتخانه های علوم و بهداشت و بنیاد ملی نخبگان در نظر خواهند گرفت.