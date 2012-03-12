بندرخواجه نفس لایروبی می شود

شاهپور پیرامون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در شمال کشور و در دردریای خزر در حال حاضر لایروب شرکت های ایرانی که آماده به کار برای لایروبی باشند وجود ندارد و همه مشغول کار در جاهای دیگر هستند واین باعث شده است لایروبی بندر با تاخیر انجام شود.

وی اظهار داشت: ما با یک شرکت لایروب در ترکیه مذاکره کرده ایم که شنبه برای عقد قرارداد ودر ادامه انتقال تجهیزات به ایران می آیند.

وی افزود: قراردادی نیز با شرکت روسی برای لایروبی منعقد کرده ایم که به خاطر یخ زدگی که در کانال هایشان است فعلا نتوانستند بیایند و این در حالی است که قرارداد هایمان با روسها قطعی است.

پیرامون ادامه داد: اگر شرکت های لایروب بتوانند زودتر برای لایروبی حضور پیدا کنند طی سه تا چهار ماه آینده کشتی ها می توانند در این بندر پهلو بگیرند.

وی اظهار داشت: موج شکن غربی بندر آماده شده است و حدود 65درصد شمع کوبی ها انجام شده است و ما در حال حاضر در حال احداث موج شکن شرقی هستیم.

مدیرعامل بندر خواجه نفس تصریح کرد: عمده ترین مشکل ما در بندر خواجه نفس همان لایروبی وبازکردن کانال است که 650هزار متر مکعب باید لایروبی صورت بگیرد تا اولین کانال برای فاز یک باز شود وکشتی بتواند پهلو بگیرد.

وی افزود: اصل همکاری ما با ترک ها است و مقرر شده است که تجهیزات لایروبی با قطار، تریلی وکامیون از ترکیه ظرف این هفته به ایران آورده می شود.

پیرامون در خصوص مشکلات مالی شرکت گفت: ما منابعی را که برای شرکت برآورد کرده بودیم از منابع داخلی شرکت بود که در خارج از کشور قرار داشت که این منابع را در سال های قبل برای بندر هزینه کردیم ودر حال حاضر هم به خاطر بحث تحریم نتوانستیم تمام منابع را بیاوریم .

وی افزود: برای استفاده از منابع داخلی کشور مانند بانک ها هم چون باید وثیقه های مبالغ بالاآماده می کردیم موفق نشدیم از این منابع استفاده کنیم وسیلست کلی شرکت هم اکنون بر این است که سهام شرکت را در جهت توسعه بندر بفروشیم ومجوزهای لازم را در این زمینه نیز اخذ کرده ایم.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران مختلف برای مشارکت در این بخش اعلام آمادگی کرده اند گفت:ما در این زمینه نتایج خوبی هم گرفته ایم ودر مجموع مشکل خاصی نیز درزمینه مالی نیز مشاهده نمی شود.

مدیر عامل بندر خواجه نفس بیان کرد: در حال حاضر تمام تلاش ما باید بر روی بحث لایروبی باشد و در بندر کار موج شکن شرقی در حال انجام است ولی تمرکز باید بر روی بحث لایروبی باشد.

وی از کمک سازمان بنادر وکشتیرانی نیز در این باره خبر داد وگفت:سازمان بنادر برج کنترل بندر را تقبل کرده است و عملیات اجرایی آن شروع شده است واین سازمان مسیر وکانال وبویه گذاری در حال آماده سازی است و در مجموع همکاری ها از جانب استانداری و معاونان آن وسازمان بنادر انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه از مردم درخواست داریم در پروژه بندر وخرید سهام مشارکت داشته باشند اظهارکرد:اگر کارمان با همین روند ادامه داشته باشد حداکثرطی دو یا سه سال آینده به شرط تامین منابع فاز های دو وسه بندر نیز افتتاح می شود