تصاویر طرحهای برج دوقلوی پاریس/ رکورد جدید بلندترین آسمانخراش

به گزارش خبرگزاری مهر، این برجهای دوقلوی جدید با نام "ارمیتاژ پلازا" که قرار است به ارتفاع 320 متر در پاریس ساخته شود از آپارتمانهای لوکس، دفاتر، هتل و تعدادی مراکز خرید تشکیل خواهد شد.

طراحی این پروژه را نورمن فاستر، معمار انگلیسی از شرکت "فاستر و شرکا" انجام داده است. با ساخت این برجها رکورد بلندترین برج مسکونی- تجاری اروپا که در حال حاضر در دستان برج شارد لندن به ارتفاع 310 متر است در اختیار برجهای دوقلوی ارمیتاژ پلازا قرار خواهد گرفت.

شرکت "گروه ارمیتاژ"، ساخت این برجها را از پایان امسال یا ابتدای سال آینده آغاز خواهد کرد. این پروژه در سال 2017 به بهره برداری خواهد رسید.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، هزینه این پروژه در مجموع 2 میلیارد یورو خواهد بود و در فضایی به مساحت 280 هزار متر مربع برای یک هتل 5 ستاره و 543 آپارتمان لوکس، 35 هزار متر مربع برای دفاتر و 50 هزار متر مربع برای مراکز خرید و رستورانها گسترده خواهد شد.

برجهای دوقلوی پاریس در منطقه ارمیتاژ پلازا ساخته خواهد شد

این برجها با ارتفاع 320 متر به بلندترین برجهای اروپا تبدیل خواهند شد

نمای بالایی منطقه ای که این برجها در آن بنا خواهند شد

این برج از 543 آپارتمان لوکس تشکیل شده است

یک هتل 5 ستاره نیز در این ساختمانها به کار رفته است

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