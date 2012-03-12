والدین تجارب تلخ چهارشنبه سوری را به فرزندان خود گوشزد کنند

سرهنگ صفوه الله محمدی اماموردی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارشنبه سوری از جمله سنت هایی است که در حال حاضر به علت عدم رعایت اصول ایمنی به یکی از جشن های پر مخاطره تبدیل شده است.

وی افزود: هشدار خانواده ها به فرزندان شان در خصوص عواقب بازی با فشفشه، ترقه و سایر وسایل آتش بازی، می تواند به کاهش رویدادهای تلخ چهارشنبه سوری کمک کند.

سرهنگ محمدی تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام چهارشنبه سوری و تعطیلات آخر سال پلیس با عوامل تهیه و توزیع مواد محترقه به شدت برخورد می کند.

وی افزود: از ابتدای اسفندماه سال 90 تاکنون 67 هزارو20 عدد ماده محترقه در بازرسی از اماکن عمومی، مغازه ها، فروشگاه و انبارهای سطح استان کشف و در این رابطه نیز 12 نفر بازداشت شده اند.

صفوة الله محمدی اظهار داشت: برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دستگاه های ذی ربط برای اطلاع رسانی در جهت افزایش ضریب ایمنی و کاهش مخاطرات این جشن موثر بوده ولی نیروی انتظامی خراسان شمالی مکان خاصی را برای برگزاری این جشن در نظر نگرفته است.

وی گفت: با افرادی که رفتارهای پرخطر و آمیخته با هرج و مرج داشته و با منفجر کردن ترقه و وسایل آتش بازی خطرناک در شب چهارشنبه سوری، سبب سلب آرامش و دلهره سایر شهروندان شوند برخورد قانونی خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی افزود: بی تردید اگر چهارشنبه سوری بدون ابزارهای آتش بازی مدرن و به صورت سنتی برگزار شود موجب نشاط و همبستگی و همدلی آحاد جامعه می شود.