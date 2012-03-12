احمدی نژاد با پدر شهید استاد کامران نجات الهی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد شامگاه یکشنبه در حاشیه آغاز مراسم دیدار با جمعی از ایثاگران، علما، مدیران و منتخین استان البرز که در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، قبل از ورود به تالار با پدر استاد کامران نجات اللهی دیدار صمیمانه ای داشت.



این دیدار خارج از برنامه های تعیین شده صورت گرفت که رئیس جهموری چند دقیقه ای با عبدالحسین نجات اللهی پدر شهید کامران نجات اللهی به گفتگو صمیمانه پرداخت.



در این دیدار جمعی از نخبگان، علما و جانبازان سخنرانی کردند که در ابتدا سخنرانی رئیس جمهور یکی از حضار خانم با صدای بلند اجازه سخنرانی به احمدی نژاد نداد که رئیس جمهور به وی گفت: در پایان مراسم به درخواست وی رسیدگی خواهد کرد ولی رئیس جمهور بعد از سخنرانی سریعاً تالار را ترک کرد.



استاد کامران نجات‌اللهی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی راه و ساختمان بود که پنجم دی‌ماه سال 1357 در جریان تحصن استادان دانشگاه‌های تهران از سوی عوامل رژیم ستم‌شاهی پهلوی به شهادت رسید.

