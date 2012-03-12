30 هزار سند مربوط به دروان دفاع مقدس در قم جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کربلایی شامگاه یکشنبه در مراسم محفل انس پیشکسوتان پشتیبانی دفاع مقدس استان قم که در هتل کریمه برگزار شد، با بیان اینکه اسناد دوران دفاع مقدس باید جمع آوری شود افزود: هر سندی که در جنگ تحمیلی صادر شده و در خصوص دفاع مقدس بوده بسیار ارزشمند است.



وی افزود: به عنوان نمونه، سندی مربوط به ۲۰ روز بعد از شروع جنگ تحمیلی وجود دارد که در آن آمده است چندین خاور از قم به سمت اهواز حرکت کرده و این امر نشاندهنده آن است که پشتیبانی از جنگ بلافاصله بعد از آغاز جنگ تحمیلی صورت گرفته است.



مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم افزود: ارتش منظریه استان قم در آن زمان به ستاد‌های مردمی پشتیبانی از جنگ، نامه‌ای ارسال و طی آن اعلام کرد که پدافندهای موجود در استان نیازمند برخی از وسایل دفاعی است که این سند نشان می‌دهد که ارتش با آن امکاناتش هم نیازمند مشارکت‌های مردمی بوده است.



ثبت تاریخ شفاهی جنگ امری ضروری است



وی با بیان اینکه امروز ثبت تاریخ شفاهی جنگ امری ضروری است افزود: در استان قم با تلاش همکاران ۳۰ هزار سند مربوط به دروان دفاع مقدس جمع آوری شد، که بخشی از آن مربوط به رزمندگان آموزش و پرورش و و بخشهای دیگر بود که همه این اسناد اسکن شده است.

کربلایی اضافه کرد: ثبت تاریخ شفاهی با مصاحبه با رزمندگان دوران دفاع مقدس امکان پذیر است که ثبت این خاطرات می‌تواند برای نسل جوان و آیندگان مهم و ارزشمند باشد.