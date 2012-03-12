هوشمندسازی مدارس خراسان رضوی به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی یکشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر هوشمندسازی مدارس کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نیمی از مدارس استان باید تا پایان سال آینده انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی باید جزو استان های پیشگام در این حوزه باشد اظهارکرد: در استان 51 هزار کلاس درس دایر است که باید با مشارکت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تا پایان سال آینده هوشمند شوند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه هزینه هوشمندسازی در یک کلاس درس حدود 25 میلیون ریال است، اظهار داشت: افراد خیر می توانند در هوشمندسازی حتی یک کلاس درس مشارکت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال 92 نیز باید تمامی کلاس های درس در استان به این سیستم تجهیز شوندبه مدیران واحدهای آموزشی تذکر جدی داد که به بهانه هوشمندسازی مدارس از والدین وجه دریافت نکنند.

استاندار خراسان رضوی از مدیران دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی خواست تا پس از بررسی اعلام کنند که هزینه هوشمندسازی چه تعدادی از مدارس یا کلاس های درس را تقبل می کنند.

صلاحی افزود: رسیدگی به آموزش و پرورش، وظیفه همه دستگاه های اجرایی است و تمامی مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران در شهرستان ها باید دراین راستا برنامه ریزی جدی داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: توجه ویژه به آموزش و پرورش و تلاش برای فراهم کردن امکانات برای تربیت کودکان و نوجوانان باعث جلوگیری از بسیاری ناهنجاری ها و بزه های اجتماعی در آینده خواهد شد و هرم فرهیختگی جامعه را بالا می برد.