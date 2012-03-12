بازدید معاون اداری وزارت علوم از طرحهای عمرانی نیمه تمام دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر متکان در بازدید از ساختمان در حال احداث کتابخانه مرکزی و سالن همایشهای این دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم مکان یابی مناسب و نزدیک بودن کتابخانه های مرکزی به سلف سرویس و مسجد و فضاهای آموزشی دانشجویان، در جهت تسریع در پایان پروژه مذکور دستورات لازم برای تکمیل این پروژه عمرانی را صادر کرد.

وی همچنین در بازدید از بلوار کنار گذر در حال احداث ضلع شرقی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: این بلوار درآینده نزدیک به آزاد راه شهید همت تهران کرج متصل می شود و رفت و آمد اساتید و دانشجویان در این مسیر سریعتر و بدون وجود ترافیک شهری انجام می پذیرد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه حضور خود در دانشگاه خوارزمی از طرحهای نیمه تمام چند منظوره ورزشی و خوابگاه دانشجویان متاهل بازدید کرد و با بازبینی نقشه های فنی این پروژه ها، چگونگی تکمیل این طرحها را مورد بررسی قرار داد.

متکان در پایان این برنامه پیشنهاد کرد که نشستی با حضور مسئولان دانشگاه خوارزمی، مسئولان شهرداری کمال شهر و استانداری البرز و همچنین نمایندگان وزارت علوم برگزار شود تا مشکلات این دانشگاه با همکاری و همیاری مسئولان محلی استان البرز حل و فصل شود.

وی همچنین از پروژه خوابگاه 180 واحدی دانشجویان متاهل که 32 واحد آن به بهره برداری رسیده است بازدید کرد و دستورات لازم برای ساخت واحدهای نیمه تمام باقیمانده این پروژه را نیز صادر کرد.

کتابخانه مرکزی و سالن همایش های دانشگاه خوارزمی با 7 هزار و 500 مترمربع زیربنا در چهار طبقه در حال ساخت است و تاکنون بودجه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه ساخت آن شده و با صرف هزینه ای معادل یک و نیم میلیارد تومان این پروژه به اتمام می رسد.

همزمان با چهارمین سفر هیات دولت به استان البرز هیاتی به ریاست دکتر علی اکبر متکان معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر به همراه مدیران آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، روابط عمومی، عمرانی، بسیج کارکنان و نماینده های صندوق رفاه دانشجویان و سازمان سنجش آموزش کشور ضمن بازدید از مراکز آموزش عالی کرج، هشتگرد، نظر آباد، طالقان ، ماهدشت ، اشتهارد و گرمدره با دانشگاهیان این مراکز دیدار و گفتگو می کنند.