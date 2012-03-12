آماده باش تیمهای واکنش سریع هلال احمر خراسان شمالی

حامد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 10 تیم واکنش سریع از سوی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی شامل 4 اکیپ 5 نفره واکنش سریع با ادوات و تجهیزات کامل برای شهر بجنورد و برای هر یک از مراکز شهرستان های تابعه نیز یک تیم 5 نفره واکنش سریع در نظر گرفته است.

وی افزود: در مجموع 50 نیروی انسانی متخصص، 8 دستگاه آمبولانس، 6 خودرو امداد و نجات و 10 دستگاه موتور سیکلت مجهز به کپسول اطفاء حریق و لوازم کمک های اولیه برای شب چهارشنبه سوری در آماده باش کامل هستند.

سجادی تصریح کرد: در مراکز تفریحی باباامان و بش قارداش بجنورد پایگاه های امداد و نجات و پایگاه مسافران نوروزی به منظور امداد رسانی به آسیب دیدگان احتمالی، اسکان اضطراری مسافران نوروزی و توزیع اقلام مورد نیاز مسافران پیش بینی شده است.

وی افزود: هلال احمر استان ضمن هماهنگی کامل با مرکز پلیس 110 ، آتش نشانی و سایر دستگاه های مرتبط تمامی تلاش خود را برای سپری شدن بدون مخاطره شب چهارشنبه سوری به کار می گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان در پایان اظهار امیدواری کرد: شهروندان خراسان شمالی با اجتناب از انجام آتش بازی و رفتارهای پرخطر سال 90 را با خاطره ای خوش به پایان برسانند.