  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

در آستانه چهارشنبه سوری/

آماده باش تیمهای واکنش سریع هلال احمر خراسان شمالی

آماده باش تیمهای واکنش سریع هلال احمر خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: تیم های واکنش سریع هلال احمر این استان برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه سوری آماده شد.

حامد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 10 تیم واکنش سریع از سوی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی شامل 4 اکیپ 5 نفره واکنش سریع با ادوات و تجهیزات کامل برای شهر بجنورد و برای هر یک از مراکز شهرستان های تابعه نیز یک تیم 5 نفره واکنش سریع در نظر گرفته است.

وی افزود: در مجموع 50 نیروی انسانی متخصص، 8 دستگاه آمبولانس، 6 خودرو امداد و نجات و 10 دستگاه موتور سیکلت مجهز به کپسول اطفاء حریق و لوازم کمک های اولیه برای شب چهارشنبه سوری در آماده باش کامل هستند.

سجادی تصریح کرد: در مراکز تفریحی باباامان و بش قارداش بجنورد پایگاه های امداد و نجات و پایگاه مسافران نوروزی به منظور امداد رسانی به آسیب دیدگان احتمالی، اسکان اضطراری مسافران نوروزی و توزیع اقلام مورد نیاز مسافران پیش بینی شده است.

وی افزود: هلال احمر استان ضمن هماهنگی کامل با مرکز پلیس 110 ، آتش نشانی و سایر دستگاه های مرتبط تمامی تلاش خود را برای سپری شدن بدون مخاطره شب چهارشنبه سوری به کار می گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان در پایان اظهار امیدواری کرد:  شهروندان خراسان شمالی با اجتناب از انجام آتش بازی و رفتارهای پرخطر سال 90 را با خاطره ای خوش به پایان برسانند.

کد مطلب 1558015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها