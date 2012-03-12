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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

رحمانی به مهر خبر داد:

نمازخانه های بین راهی تربت حیدریه برای ایام نوروز تجهیز شدند

نمازخانه های بین راهی تربت حیدریه برای ایام نوروز تجهیز شدند

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی و مسئول ستاد اقامه نماز تربت حیدریه از تجهیز و آماده سازی نماز خانه های بین راهی این شهرستان برای تعطیلات نوروز خبر داد.

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجهیز و تعمیر نمازخانه های بین راهی در شهرستان اظهارکرد: با همکاری خادمین و مسئولین مساجد بین راهی، با اعزام امام جماعت اقامه نماز در این مساجد انجام می شود و این مکان ها از نظر بهداشتی و امکانات به صورت مستمر مورد بازدید قرار می گیرند.

وی از صدور 123 گواهینامه دوره آموزشی طرح "رحمت کارگری" به شرکت کنندگان این طرح در تربت حیدریه خبر داد.

رحمانی افزود: در دوره‌ مذکور که با شرکت 123 نفر از کار گران با عنوان تحکیم بنیان خانواده برگزار شد پس از آزمون‌ برای نفراتی که نمره حد نصاب را دریافت کردند گواهینامه پایان دوره صادر شد.

کد مطلب 1558016

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