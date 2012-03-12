برپایی همایش نوروزخوانی در فیروزکوه/ تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کیهور افزود: با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مسئولان محلی، پیشکسوتان هنر نوروزی خوانی منطقه و بازیگران پر آوازه عرصه سینما و تلویزیون از جمله مرتضی رستمی و فتحعلی بیگی، همایش بزرگ نوروزی خوانی در فیروزکوه در ایام پایانی سال برگزار می شود.

در این راستا قرار است نوروزی خوانان به مدت پنج روز تا فرارسیدن سال جدید شمسی به اجرای برنامه های متنوع و مختلف در سطح شهرستان بپردازند.

این مراسم ساعت 10 صبح روز پنجشنبه این هفته در مجتمع فرهنگی- هنری "آفرینش" فیروزکوه آغاز می شود.

افزایش تخریب ساخت و ساز های غیرمجاز دماوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از افزایش چهار برابری تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا خلیلی گفت: در سال 90 حرکتی جهادگونه در این زمینه صورت گرفت و مسئولان اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند، این میزان را به چهار برابر و عددی بالغ بر 126 واحد غیرمجاز افزایش دادند.



افتتاح یک لاین کنارگذر جنوبی بومهن به شب عید می رسد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با تلاشهای صورت گرفته، دست ‏کم بهره ‏برداری یک لاین از کنارگذر جنوبی بومهن به نوروز 91 می رسد.

فریبرز واحدی ادامه داد: در راستای رفاه حال مردم بومهن، شرق استان تهران و همچنین مسافرانی که قصد عزیمت به نواحی شمالی کشور در ایام نوروز را دارند، یک لاین رفت این محور آماده سازی می شود.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه های موجود، بلوار "کامیون داران" بومهن پس از اتمام مراحل آسفالت ‏ریزی آماده بهره ‏برداری می شود.

این مسئول افزود: بدین ترتیب با راه ‏اندازی این طرح، مسافران دیگر اجباری برای تردد از معبر باریک و اغلب دارای ترافیک سنگین بومهن را ندارند.

وی عنوان کرد: بلکه هموطنان می ‏توانند به راحتی از مسیر کمربندی ورودی بومهن وارد جاده فرعی شده و از بلوار کامیون ‏داران خارج شوند.

رانندگان از بومهن تا گدوک زیر ذره ‏بین دوربینها

فرمانده پاسگاه پلیس راه دماوند از نصب و راه‏اندازی دوربینهای ثبت ‏سرعت در مسیر جاده تهران - شمال از روز دوشنبه خبر داد.

عبیدالله هله وندی اظهار داشت: تجهیزات دوربینهای ثبت ‏سرعت، پیش از این در مسیر درون شهری بومهن تا گردنه گدوک نصب شده بود، اما این سامانه های مؤثر در پیشگیری از تخلفات عده قلیل رانندگان متمرد از قوانین راهنمایی و رانندگی، از فردا به طور رسمی کار خود را آغاز می کند.

وی افزود: دوربینهای جدید می توانند همه تخلفات رانندگان را ثبت و به نزدیک‏ترین ایستگاه بازرسی ارسال کنند.

وی عنوان کرد: مراکز ایست و بازرسی نیز با دریافت این اطلاعات، قادر به توقف راننده خاطی و برخورد با وی برابر با ضوابط مصوب هستند.