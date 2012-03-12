به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد توحیدی نیا، شامگاه یکشنبه در مراسم محفل انس پیشکسوتان پشتیبانی دفاع مقدس استان قم که در هتل کریمه برگزار شد، با بیان اینکه در طول سالهای هشت سال دفاع مقدس ملت ایران حماسه‌های بی‌نظیری آفریدند افزود: این حماسه‌ها و خاطرات باید مکتوب شود و در اختیار جوانان و نسل‌های آینده کشور قرار گیرد.



مسئول ستاد پشتیبانی دفاع مقدس استان قم عنوان کرد: امروز تعدادی از چهره‌های شاخص در عرصه پشتیبانی جنگ در استان قم فوت کرده‌اند که این افراد گنجینه‌ای عظیم برای ثبت خاطرات دوران دفاع مقدس بودند.



وی ادامه داد: نگارش کتاب نقش استان قم در پشیبانی جنگ باید هر چه سریع‌تر به اتمام رسد و در این راستا باید از خاطرات و اسناد کلیه کسانی که در ستادهای پشتیبانی حضور داشتند استفاده کرد.



توحیدی نیا تصریح کرد: شرایط دوران دفاع مقدس شرایط خاص و ویژه‌ای بود که در این راستا اگر نتوانیم آن اقدامات را به خوبی بازگو کنیم به نسل آینده جفا کردیم.



تشکیل ستاد تدوین کتاب نقش استان قم در پشیبانی جنگ در هشت کمیته



مسئول ستاد پشتیبانی دفاع مقدس استان قم با اشاره به چگونگی تشکیل ستاد تدوین کتاب نقش استان قم در پشیبانی جنگ اظهار داشت: ستاد تدوین این کتاب در سال جاری با تشکیل ۸ کمیته شامل، کمیته ادارات، کمیته ستادهای مردمی، کمیته جهادسازندگی، کمیته آموزش وپرورش، کمیته نیروهای مسلح، کمیته بانوان، کمیته روحانیت و کمیته اصناف شکل گرفت.



وی اضافه کرد: برخی از این کمیته‌های هشت گانه بایکدیگر همپوشانی داشتند اما به دلیل اهمیت و تاثیرگذار بودن آن‌ها کمیته‌ای جداگانه‌ای برای آن‌ها ایجاد شد.



توحیدی نیا با اشاره به فعالیت‌های کمیته روحانیت اظهار داشت: در این کمیته به نقش مراجع تقلید، جامعه مدرسین و مدارس علمیه و مساجد پرداخته شده است.



پشتیبانی استان قم از جنگ بسیار گسترده بوده است



مسئول ستاد پشتیبانی دفاع مقدس استان قم با بیان اینکه پشتیبانی استان قم از جنگ بسیار گسترده بوده است افزود: همه نیروهای حاضر در صحنه جنگ از ارتش گفته تا بسیج همه به کمک‌های مردمی احتیاج داشتند و کمک‌هایی مردمی استان قم نیز به سراسر مناطق جنگی اعزام می‌شد.



توحیدی نیا با بیان اینکه ائمه جماعات در مساجد نقش کلیدی در ترویج و بسیج مردم برای حضوور در عرصه جنگ داشتند افزود: نقش روحانیت در این عرصه بی‌نظیر بوده است و نه تنها مرم را به حضور در جبهه‌ها سفارش می‌کردند بلکه خود نیز در خطوط مقدم جبهه حضور می‌یافتند.



وی افزود: کمک‌های اصناف قم در دوران دفاع مقدس نیز کمک‌های شایانی بود و در جبهه‌ها همه چیز توسط همین کمک‌های مردمی تامین می‌شد.



مسئول ستاد پشتیبانی دفاع مقدس استان قم افزود: بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس در حال جمع آوری خاطرات مربوط به دوران دفاع مقدس است که روزمدگان باید در این راستا نیز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و با در اختیار قرار دادن خاطرات شفاهی و کتبی خود معارف جنگ را برای نسل‌های آینده ثبت و ضبط کنند.