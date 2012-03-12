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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

وزیر خارجه تونس:

هرگز با اسرائیل رابطه برقرار نخواهیم کرد

هرگز با اسرائیل رابطه برقرار نخواهیم کرد

وزیر خارجه تونس شب گذشته اعلام کرد که کشورش هرگز با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "رفیق عبدالسلام" شب گذشته اظهار داشت که ایده اختصاص بند جدید در قانون اساسی این کشور مبنی بر اینکه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جرم محسوب می شود را تایید نمی کند.

وزیر خارجه تونس

وی با اعلام این مطلب افزود: قانون اساسی بیانگر اصول کلی سیاست های دولت است و دولت تونس هرگز با اسرائیل رابطه برقرار نخواهد کرد به این علت که اسرائیل به قوانین بین المللی و حقوق ملت فلسطین احترام نمی گذارد.

تونس دارای روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی نیست، اما طرفین سال 1996 به افتتاح دفتر حافظ منافع صلح اقدام کردند که مقامات تونس در سال 2000 در اعتراض به سرکوب انتفاضه فلسطین دفتر نمایندگی خود را در فلسطین اشغالی بستند.

کد مطلب 1558025

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