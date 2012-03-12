شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات سازمان برای سال 91، اظهار داشت: در حال حاضر ارتقای سیستم‌های هوشمند حمل و نقل جاده ای و امکانات راهداری برای نوروز 91 در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به میزان تصادفات در جاده ها، بیان کرد: خوشبختانه با وجود افزایش تولید خودرو در کشور و رشد سفر، در 10 ماهه امسال تعداد تلفات 2100 نفر نسبت به سال قبل کاهش داشته است که این موضوع کمک زیادی به حفظ سرمایه و منابع انسانی در کشور می کند.

وی با بیان اینکه باتوجه به اینکه بیش از 90 درصد حمل‌ونقل کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود، گفت: امسال با هدف افزایش کیفیت سفر و رضایت‌مندی مسافران 10 هزار دستگاه اتوبوس VIP از مجموع 20 هزار اتوبوس جا‌به‌جایی مسافران نوروزی را برعهده دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه های سازمان در سال آینده، تصریح کرد: پس از تعیین بودجه سال آینده، برنامه های راهبردی سازمان تعیین می شود و هم اکنون ما منتظر تصویب مجلس در خصوص رقم بودجه هستیم.

افندی زاده بابیان اینکه سازمان راهداری با تمام امکانات به دنبال ایجاد تسهیلات برای سفرهای نوروزی است، گفت: تسهیلات نوروزی در همه استانها در حال اجراست و سازمان راهداری هم تلاش خود را برای ایجاد سفری ایمن برای مسافران انجام می‌دهد.