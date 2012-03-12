۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

افندی زاده به مهر اعلام کرد:

جابه‌جایی مسافران نوروزی با 10 هزار اتوبوس VIP

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در 10 ماهه امسال تعداد تلفات 2100 نفر نسبت به سال قبل کاهش داشته است، گفت: امسال 10 هزار دستگاه اتوبوس VIP از مجموع 20 هزار اتوبوس جا‌به‌جایی مسافران نوروزی را برعهده دارند.

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات سازمان برای سال 91، اظهار داشت: در حال حاضر ارتقای سیستم‌های هوشمند حمل و نقل جاده ای و امکانات راهداری برای نوروز 91 در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به میزان تصادفات در جاده ها، بیان کرد: خوشبختانه با وجود افزایش تولید خودرو در کشور و رشد سفر، در 10 ماهه امسال تعداد تلفات 2100 نفر نسبت به سال قبل کاهش داشته است که این موضوع کمک زیادی به حفظ سرمایه و منابع انسانی در کشور می کند.

وی با بیان اینکه باتوجه به اینکه بیش از 90 درصد حمل‌ونقل کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود، گفت: امسال با هدف افزایش کیفیت سفر و رضایت‌مندی مسافران 10 هزار دستگاه اتوبوس VIP از مجموع 20 هزار اتوبوس جا‌به‌جایی مسافران نوروزی را برعهده دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه های سازمان در سال آینده، تصریح کرد: پس از تعیین بودجه سال آینده، برنامه های راهبردی سازمان تعیین می شود و هم اکنون ما منتظر تصویب مجلس در خصوص رقم بودجه هستیم.

افندی زاده بابیان اینکه سازمان راهداری با تمام امکانات به دنبال ایجاد تسهیلات برای سفرهای نوروزی است، گفت: تسهیلات نوروزی در همه استانها در حال اجراست و سازمان راهداری هم تلاش خود را برای ایجاد سفری ایمن برای مسافران انجام می‌دهد.

