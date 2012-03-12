شرط بخشودگی نمرات منفی/ جلوگیری از سفر خودروهای فاقد معاینه فنی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه به روز کردن قانون یکی از رویکردهای مهم پلیس در سال جاری بود، اظهار داشت: بروز کردن قانون طی یک فرآیند قانونی در سال 89 تصویب و از اردیبهشت امسال به اجرا در آمد. پیش بینی می کنیم سال آینده سال نهادینه کردن قانون باشد. استفاده از ابزارها و فناوریهای نوین یکی دیگر از رویکردهای پلیس بود چرا که استفاده از ابزارها یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود و بدون استفاده از فناوری نمی توانستیم به اهداف خود دست یابیم.

وی ادامه داد: استفاده از سیستمهای هوشمند در دستور کار پلیس قرار دارد و امروز محور اصفهان - شیراز، تهران - مشهد با دوربین کنترل شده و 2 جاده هراز و فیروزکوه نیز تا پایان سال به صورت الکترونیکی کنترل می شوند. راه اندازی بزرگترین مرکز کنترل ترافیک خاورمیانه نیز یکی دیگر از دستاوردهای پلیس بود که می تواند در آینده بستر توسعه قرار گیرد.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه آموزش و فرهنگ سازی یکی دیگر از رویکردهای مهم پلیس در سال جاری بود، تاکید کرد: از تمامی ظرفیت های موجود در کشور برای فرهنگ سازی استفاده کردیم بطوریکه بیشترین خبرها را در رسانه ها به خود اختصاص دادیم. ضمن اینکه با مشارکت با سازمان ها و رسانه ها، گامهای بسیار خوبی برداشته شد. امسال فرهنگ یاران و راهوران محله نیز ساماندهی شده اند و با توجه به اینکه در روستاها خلاء حضور وجود داشت از بهیاران به عنوان راهوران محله استفاده کردیم. ضمن اینکه معلمان نیز به عنوان فرهنگیاران ترافیک ساماندهی شدند.

استفاده از بازرسان نامحسوس در نوروز

سردار مومنی با بیان اینکه استفاده از بازرسان نامحسوس یکی از مفاد قانون جدید است، گفت: در نوروز از گزارشات بازرسان برای جریمه استفاده می کنیم و با استفاده از سیستم های الکترونیکی و وجود بازرسان حضور پلیس به صورت شبانه روزی می شود.

وی با بیان اینکه برای نخستن بار طرح استاندارد سازی و ارتقاء رفتار ماموران در تهران اجرا شد، تصریح کرد: دوره استانداردسازی به صورت متمرکز و طی یک هفته برگزار شد و رعایت قوانین و ارتقاء قانونمداری را از خودمان شروع کردیم. پلیس در سال جاری با تخلفات حادثه ساز برخورد کرد.

ایمنی خودرو در دستور کار پلیس

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه ایمنی خودروها و معابر در دستور کار پلیس قرار دارد، اظهار داشت: در سال 89 نصب ترمز ضد قفل را دنبال کردیم و در سال 90 نیز نصب کیسه هوا برای خودروها الزامی شد و تمامی خودروها بجز یک خودرو که با تغییر قانون توانست فرصت بگیرد به کیسه هوا مجهز شدند.

کاهش 14.7 درصدی خودروهای وارداتی

مومنی با بیان شماره گذاری یک میلیون و 456 هزار و 462 هزار خودرو جدید در 11 ماهه امسال، اظهار داشت: 76 درصد مالکان این خودروها برای اولین بار خودرو خریده اند. ضمن اینکه در این مدت 2 میلیون و 222 هزار نقل و انتقال خودرو نیز انجام شد که نسبت به سال گذشته 12.8 درصد رشد داشت.

وی ادامه داد: در این مدت 35 هزار و 833 خودرو امسال وارد کشور شدند که کاهش 14.7 درصدی شماره گذاری خودروهای وارداتی را نشان می دهد. این در حالیست که اسقاط خودروهای فرسوده نیز 12 درصد کاهش داشته است. در خصوص موتورسیکلت ها نیز در این مدت با 1.3 درصد کاهش به 800 هزار موتورسیکلت رسید. در 11 ماهه امسال یک میلیون و 677 هزار و 659 نفر نیز گواهینامه جدید گرفتند که رشد 2.8 درصدی را نشان می دهد.

رئیس پلیس راهور با اشاره به کاهش تلفات رانندگی در سال جاری، گفت: بر اساس تکلیف قانون باید امسال شاهد کاهش 10 درصدی تلفات رانندگی باشیم که با توجه به عدد مطلق تصادفات در 10 ماهه نخست امسال کاهش 14.2 درصدی را شاهد هستیم. این در حالیست که بر اساس نرم جهانی این کاهش 30 درصد است. اگر در سال 91 اتفاق جدیدی مانند ارتقاء ایمنی خودروها صورت نگیرد استمرار این روند بسیار مشکل است.

اجرای طرح نوروزی با حضور نیم میلیون نیروی پلیس و امدادی

وی از ساماندهی 500 هزار نفر نیروی پلیس و امدادی برای اجرای طرح نوروزی خبر داد و افزود: سفرهای نوروز دو مرحله ای است و در مرحله اول افرادی به شهرهای دور و زیارتی حرکت کرده و مرحله دوم نیز سفرهای نزدیک است. نوروز با توجه به حجم سفرها پرحجم ترین و بزرگترین عملیات پلیس است.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه همزمان با رزمایش طرح نوروزی بزرگترین رزمایش 20 سال گذشته با حضور نیروها در ضلع جنوبی حرم حضرت امام (ره) آغاز می شود ضمن اینکه طرح نوروزی از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه اجرا می شود. موج اول سفرها از روز پنجشنبه آغاز می شود.

پاک کردن نمرات منفی متخلفان در صورت مرتکب نشدن تخلف

به گفته سردار مومنی رانندگانی که دارای نمرات منفی هستند در صورتیکه از 25 اسفند تا 20 فروردین مرتکب تخلف نشوند نمرات آنها پاک می شود. این در حالیست که پلیس با حداکثر اختیارات قانونی با تخلفات برخورد قاطع می کند.

جلوگیری از سفر خودروهای فاقد معاینه فنی

سردار مومنی با اشاره به اینکه از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در نوروز جلوگیری می کنیم تاکید کرد: علاوه بر جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی خودروهای دارای نقص فنی نیز در صورت رفع نکردن عیوب خودرو نمی توانند در جاده ها تردد کنند که از رانندگان می خواهیم قبل از تردد در جاده ها از ایمنی خودرو به ویژه ترمز آن اطمینان حاصل کنند.

وی خواستار توزیع سفر از سوی هموطنان شد و گفت: توزیع سفر در سفرهای رفت و برگشت باعث می شود که با ترافیک سنگین در جاده ها مواجه نشویم. رانندگان باید حداقل 2 تا 3 برابر زمان عادی برای سفر در نوروز وقت در نظر بگیرند. سفر از مبداء آغاز می شود و رانندگان می توانند از طبیعت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی رانندگی شتاب و عجله است گفت: بیش از 70 درصد از سوانح رانندگی به علت شتاب و عجله رخ می دهد ضمن اینکه واژگونی ناشی از خستگی و خواب آلودگی در نوروز چند برابر ایام عادی سال است. از رانندگان می خواهیم پس از 2 ساعت رانندگی یک ربع استراحت کنند.

مومنی از کنترل کمربند ایمنی خودروها خبر داد و تاکید کرد: پلیس با جدیت استفاده از کمربند ایمنی در تمامی معابر برون شهری را پیگیری می کند. 70 درصد مرگ و میر جاده ای به علت ضربه به سر و شکستگی استخوان رخ می دهد و در صورتیکه از کمربند ایمنی استفاده شود میزان تلفات بسیار کاهش می یابد.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه در نوروز با سرعت، سبقت، انحراف به چپ، حرکت از شانه خاکی و استفاده نکردن از کلاه و کمربند ایمنی برخورد می شود، گفت: پلیس موظف به اجرای قانون است و ما نیز در نوروز با تخلفات برخورد می کنیم.

اعمال محدودیتهای ترافیکی در نوروز

مومنی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اعمال محدودیت ترافیکی در ایام نوروز گفت: در نوروز تردد موتورها، کامیونها، تریلرها در برخی از ساعت ها در جاده ها ممنوع است که در مواقع لزوم اطلاع رسانی می شود.

وی از کنترل دقیق سیستم حمل و نقل عمومی در نوروز خبر داد و افزود: در این ایام تقاضای سفر افزایش یافته و بسیاری از افراد از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. مجوز برخی از رانندگان به دلیل نداشتن صلاحیت باطل شده است و این افراد اجازه رانندگی ندارند. ضمن اینکه علاوه بر مشخص شدن سهم راننده در تصادف نقش تعاونی ها و ترمینال ها نیز محاسبه شده و این افراد باید پاسخگو باشند.

رئیس پلیس راهور در پایان با اشاره به اینکه گواهینامه افرادی که نمرات منفی آنها به حد نصاب رسیده باشد در سیستم پلیس ضبط می شود، تصریح کرد: گواهینامه افرادی که نمرات منفی آنها به حد نصاب رسیده باشد در سیستم پلیس ضبط شده و اگر این رانندگان مرتکب تصادف شوند راننده بدون گواهینامه شناخته شده و این امر جرم است. ضمن اینکه شرکت های بیمه نیز از پرداخت غرامت به اینگونه افراد جلوگیری می کنند.