مايلم در مسابقات اروپايي به ميدان بروم / منتظر تصميم فدراسيون هستم

سنگين وزن پرافتخار تيم ملي در اين مورد به خبرنگار" مهر" گفت: يك باشگاه تركيه اي براي شركت در مسابقات جام باشگاههاي اروپا خواهان عقد قرارداد با من شد . به همين دليل با ارسال نمابر به فدراسيون جودو اين موضوع را مطرح كرده است.

وي در مورد علاقه خود براي سفر به تركيه گفت: اين يك تجربه جديد است و مي تواند براي من خيلي مفيد باشد ولي بايد ببينيم برنامه فدراسيون چيست؟ اگر به مسابقات آينده تيم ملي ضربه نزد خيلي مايل هستم در مسابقات جام باشگاههاي اروپا شركت كنم. ميران در پايان گفت : مسائل فني اين كار اهميت فراواني دارد اما بحث مادي آن چندان مطرح نيست.