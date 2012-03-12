دیوارهای شهر پذیرای هنرمندان است

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گفتگو با مهر در مورد دوسالانه دیوارنگاری گفت: با توجه به انتقاداتی که نسبت به آثار نقاشی دیواری در سطح شهر تهران از سوی هنرمندان مختلف وجود داشت، تصمیم به برگزاری یک دوسالانه با عنوان دیوارنگاری شهری و گرافیک محیطی گرفتیم تا از میان آثاری که ارسال می‌شود، بهترین‌ها را برای اجرا در تهران انتخاب کنیم.

وی افزود: در کنار این دوسالانه همایشی پژوهشی و نمایشگاه متریال و مصالح نقاشی دیواری را هم داریم که با استقبال خوبی مواجه شده است.

شوشتری تأکید کرد: سازمان زیباسازی شهرداری تهران در زمینه نقاشی دیواری، مبلمان شهری، حجم موقت، حجم دائم و ... نیازمند همراهی و همکاری هنرمندان خلاق است و فضا برای ورود این هنرمندان باز است تا با همکاری هنرمندان شهر تهران را به لحاظ زیبایی ساماندهی کنیم.

شوشتری درباره هماهنگی میان فعالیت‌های زیباسازی مناطق مختلف شهرداری تهران هم گفت: نزدیک به ۹۰ درصد این هماهنگی‌ها ایجاد شده و مدیران زیباسازی مناطق مختلف شهرداری تهران می‌دانند که اگر کاری را بدون هماهنگی با سازمان زیباسازی شهرداری تهران انجام دهند، هزینه آن از طریق ذی‌حساب شهرداری پرداخت نخواهد شد. همچنین در این زمینه جلسات آموزشی خوبی هم برای مدیران سازمان زیباسازی برگزار کردیم.

شوشتری درباره امکان برگزاری دوسالانه دیوارنگاری به شکل سمپوزیوم هم توضیح داد: در اولین دوره از پایان‌نامه‌های دانشجویی استفاده کرده‌ایم که زیر نظر استادان اجرا می‌‌شود. از سوی دیگر ما اعتقادی به افزایش نقاشی‌های دیواری به صورت بی‌رویه در سطح شهر تهران نداریم و باید به فاخر بودن نقاشی‌ها نیز توجه داشته باشیم چرا که قصد ما تنها رنگ آمیزی شهر به عنوان نقاشی دیواری نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره توجه سازمان زیبا سازی به آثار گرافیتی هم توضیح داد:‌ گرافیتی به معنای اعتراض مدنی در کشورهای اروپایی شناخته شده است و اساساً یک نمونه غربی وارداتی است که ما در این رابطه در حاشیه برگزاری جشنواره شمسه تلاش کردیم، به شناسایی هنرمندان محلی بپردازیم و در راستای آن بتوانیم هنر گرافیتی را به شیوه فانتزی انجام دهیم و بتوانیم در سازمان دهی آن دخیل باشیم زیرا گاه در سطح شهر کارهایی را می‌بینیم که در شأن یک ایرانی مسلمان نیست و تجاوز به حقوق شهروندی محسوب می‌شود. از سوی دیگر گرافیتی پدیده‌ای است که باید با تامل بیشتری در فضای کاری سازمان زیباسازی ساماندهی شود.

وی در پایان درباره نظارت سازمان زیباسازی بر نقاشی‌های دیواری شهر تهران گفت: پیش از این شورای هنری صرفا کار را تصویب می‌کرد اما در حال حاضر علاوه بر تصویب شورا باید هنرمندان هم صلاحیت لازم را داشته باشد و کار با حضور ناظر شورا مورد تائید نهایی قرار بگیرد.