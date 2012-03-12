بیانیه مشترک روسیه، قزاقستان و بلاروس درباره تحریم غرب علیه مینسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روسیه و قزاقستان به همراه بلاروس روز گذشته در بیانیه ای مشترک ضمن انتقاد از تحریم های احتمالی غرب علیه مینسک اعلام کرد که این اقدام تاثیر منفی بر همکاریهای اقتصادی منطقه اوراسیا خواهد گذاشت.

روسیه و قزاقستان در این بیانیه به همراه بلاروس خواستار گفتگوهای دوجانبه و مسالمت آمیز برای حل اختلافات شدند.

به گفته "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری جدید روسیه، اتحادیه اوراسیا چیزی شبیه به اتحاد جماهیر شوروی جدید نیست بلکه هدف آن ایجاد سازمانی برای همکاری های نزدیک سیاسی و اقتصادی بین اعضا و تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا است.

همچنین پس از آنکه اروپایی ها به بهانه نقض حقوق بشر در بلاروس تحریمهایی را علیه مقامات این کشور به تصویب رساندند، مینسک تمامی سفرای اتحادیه اروپا را اخراج کرد.

بر این اساس اتحادیه اروپا در جدیدترین اقدام خود ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی های 19 نفر از مقامات قضایی و 2 مقام پلیس بلاروس را در دستور کار خود قرار داد.

"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای اعلام کرد در پی اعمال تحریم های جدید علیه بلاروس، اعضای این اتحادیه تصمیم گرفته اند تا سفرای خود در مینسک را برای مشورت به پایتخت های خود فرا خوانند.