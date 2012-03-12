اخبار ورزشی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه لیگ کیوروگی تکواندو آقایان استان فارس(جام اقتدار خلیج فارس) در خانه تکواندو شیراز (سالن صادق پور) برگزار شد.

این مسابقات از 24 آبان ماه مصادف با عید غدیر خم آغاز شد و بعد از 13 هفته برگزاری این لیگ در روز 12 اسفند ماه مصادف با انتخابات مجلس نهم به پایان رسید.

این مسابقات به دلیل اینکه اولین دوره لیگ در استان فارس بود از حساسیت بالایی برای بازیکنان و همچنین حامیان مالی برخوردار بود که بازیکنان بتوانند با تلاش و کوشش مقامهای خوبی را کسب کنند.

جدول نتایج لیگ جوانان و بزرگسالان:

تیم ندسا با 39 امتیاز مقام اول، تیم موسسه آموزش عالی زند با 33 امتیاز مقام دوم، تیم منتخب کناره با 29 امتیاز مقام سوم، تیم شوینده موژان با 29 امتیاز مقام سوم مشترک ، تیم بهزیستی کازرون با 26 امتیاز مقام چهارم ، تیم بهینه راه بر کوار با 25 امتیاز مقام پنجم، تیم سپاه فجر با 23 امتیاز مقام ششم ، تیم برق با 19 امتیاز مقام هفتم، تیم پارسه با 16 امتیاز مقام هشتم، تیم مهذبیه با 15 امتیاز مقام نهم، تیم علوم پزشکی (ب) با 13 امتیاز مقام دهم، تیم صبا با 12 امتیاز مقام یازدهم، تیم علوم پزشکی (الف) با شش امتیاز مقام دوازدهم، تیم خنج با سه امتیاز مقام سیزدهم

جدول نتایج لیگ نونهالان:

تیم ندسا با 37 امتیاز مقام اول، تیم شهرداری زرقان با 32 امتیاز مقام دوم، تیم سپاه فجر با 31 امتیاز مقام سوم، تیم یونسی با 31 امتیاز مقام سوم مشترک، تیم کازرون با 28 امتیاز مقام چهارم، تیم فسا با 25 امتیاز مقام پنجم، تیم صبا با 21 امتیاز مقام ششم، تیم هدف با 19 امتیاز مقام هفتم، تیم مهذبیه با 15امتیاز مقام هشتم، تیم برق با 13 امتیاز مقام نهم، تیم جهرم با چهار امتیاز مقام دهم، تیم داراب با سه امتیاز مقام یازدهم، تیم خنج با سه امتیاز مقام دوازدهم، تیم کامفیروز با شه امتیاز مقام سیزدهم

عباس عرب پور مسئول برگزاری لیگ اعلام کرد: با برگزاری این مسابقات ما توانستیم سطح کیفی تکواندو کاران استان را برای آماده سازی تیمی برای لیگ کشوری بسنجیم و در سال آینده هم برنامه برگزاری لیگ نوجوانان را در تقویم آموزشی هیئت تکواندو داریم که امید است با برگزاری این مسابقات بتوانیم خدمتی به تکواندو کاران فارس کنیم.

همچنین عبدالرحمن صبردل شادمان رئیس هیئت تکواندو استان فارس گفت: هدف ما از برگزاری این لیگ افزایش تجربه تکواندو کاران استان بود تا بتوانیم یک تیم عالی برای لیگ کیوروگی کشوری آماده کنیم.

وی اضافه کرد: ورود حامیان مالی در این دوره از مسابقات ما را امیدوارتر کرد و در سال آینده شاهد حضور پررنگ تر آنها، مربیان،تکواندوکاران و دلسوزان ورزش تکواندو فارس باشیم.

برترین کمانداران فارس شناخته شدند

کمانداران فارس به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی کشور برگزیده شدند.

با برگزاری مسابقه انتخابی تیر و کمان قهرمانی استان، ترکیب اعضای تیم فارس برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور مشخص شد.

این رقابتها با حضور 35 کماندار از شهرستانهای شیراز، جهرم و زرقان در زمین اختصاصی تیروکمان استان فارس برگزار شد، که نفرات برتر بدین شرح مشخص شدند.

ریکرو آقایان

1.رامین عطاریان

2جواد مهندسان

3.محمد علی احمدزاده

4.عبدالله محمدی

ریکرو بانوان

1.زهره ده بزرگی

2.سارا بنیانی

3.فریده شمسی

4.دنیا چمنی

کامپوند بانوان

1.سارا تبیان

2.فاطمه قناعت پیشه

3.شمیم اسماعیلی

کامپوند آقایان

1.امین اسدالله پور

2.سهراب کاوه

3.محمد پران

4.علی محمد عارفی

سرپرست تیم: ابراهیم پران

مربی تیم: شعله اخوت

رقابتهای تیر و کمان قهرمانی کشور به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد که با توجه به حضور سه ملی پوش در ترکیب تیم استان انتظار می رود نتیجه مطلوبی در این مسابقات توسط کمانداران استان به دست آید.