کارخانه روغن نباتی از جنوب تهران منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فضل الله اندرزی گفت: در طرح تفصیلی جدید تهران منطقه 16 به عنوان پهنه تجارت جهانی در نظر گرفته شده چراکه زیرساختهای لازم برای این کار را دارد و زیرساختهای ثانویه برای آن باید ایجاد شود.

وی افزود: به دلیل شرایط گذشته این منطقه و زمینهای بزرگی که وجود دارد این پتانسیل وجود دارد تا بتوان این منطقه را به عنوان پهنه تجارت جهانی معرفی کرد.

اندرزی خاطر نشان کرد: وضعیت منابع بودجه این منطقه نسبت به سال گذشته 200 درصد رشد داشته است و امسال 187 پروژه عمرانی در منطقه در ابعاد مختلف اجرا شد.

به گفته وی 60 درصد همه معابر منطقه آسفالت و بهسازی شده است و 50 کیلومتر پیاده رو سازی صورت گرفته است ، ضمن آن که 95 درصد سطح منطقه دارای شبکه فعال فاضلاب شده است.

شهردار منطقه 16 خاطر نشان کرد: همه محلات این منطقه دارای سرای محلات شده است و ادامه کار نیز در این زمینه در سال اتی دنبال می شود تا سیاست واگذاری کارهای اجتماعی به شهروندان هرچه بیشتر اجرا شود.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز منطقه بیش از 12 متر است، گفت: با اقداماتی که انجام شده شاهد کاهش فاصله شمال و جنوب هستیم و احداث پارک بانوان منطقه با 6 هکتار نیز به عنوان یکی دیگر از اقداماتی است که در حال انجام است و تا شهریور سال 91 افتتاح می شود.

اندرزی با اشاره به رشد 280 درصدی صدور پروانه در این منطقه اظهار کرد : 95 درصد محور صابونیان نیز از تقاطع شهید دشت بان زاده تا خیابان شوش به عنوان بورس بلور کشور پیاده راه شده است و بقیه آن نیز تا پایان سال انجام می شود.

وی با اشاره به اعتبارات مناسب منطقه در سال 91 گفت : در سال آتی 50 پروژه اصلی برای منطقه 16 پیش بینی شده است و دسترسی شرق و غرب منطقه نیز با احداث یک پل ایجاد خواهد شد.

شهردار منطقه 16 با اشاره به انتقال کارخانه روغن نباتی و سیلو گفت: با هماهنگی انجام شده توافقات لازم برای انتقال سیلو انجام و به دنبال آن خیابان بعثت تعریض شد که این کار به دلیل وسعت کار زمان بر است و اقدامات لازم برای انتقال کارخانه روغن نباتی نیز انجام شده و در حال پیگیری است.