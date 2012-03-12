صحبت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی ایلام برای استقبال از کاروان‌های راهیان نور و مسافران نوروزی خبر داد .

وی بیان داشت: استان ایلام در دوران دفاع مقدس مهمترین جبهه میانی و در کانون این واقعه قرار داشت و به همین علت مسئولان با پایان یافتن جنگ تحمیلی در صدد برآمدند با حفظ و نشان دادن یادمانهای این دوران، یاد و خاطره دفاع مقدس را زنده کنند .

رحمانی تصریح کرد: مردم استان ایلام در زمان دفاع مقدس به عنوان مرزدارانی شجاع از کیان ایران اسلامی دفاع کردند و در زمان دفاع مقدس دلاورمردی و ایثارگری را از خود نشان دادند که امروزه باید با ایجاد مناطق گردشگری جنگ آن شجاعتها را برای نسل جوان بازخوانی کنند .

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر چندین مناطق عملیاتی استان بعنوان منطقه گردشگری جنگ تعیین شده و هرساله هزاران نفر از اقصی نقاط کشور از مناطق عملیاتی این استان بازدید می کنند و با فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی آشنا می شوند .

وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی لازم برای ارائه خدمات امدادی و رفاهی به مسافران نوروزی و کاروان‌های راهیان نور در استان ایلام انجام شده است .



رحمانی با بیان این که در این زمینه برنامه‌های مختلفی از سوی ستاد و همچنین اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام طراحی و اجرا شده است، افزود: این استان دارای جاذبه‌های بسیاری در بخش‌های یادمان‌های دوران دفاع مقدس، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی است .

وی ادامه داد: در حال حاضر پنج نقطه یادمانی مناطق مختلف عملیاتی استان ایلام آماده پذیرایی از کاروانهای راهیان نور در سراسر کشور است .