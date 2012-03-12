به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه با همکاری مشترک دفتر فناوری اطلاعات و معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران راه‌اندازی و آماده بهره‌برداری شده است.

سامانه فراخوان‌های پژوهشی در نوع خود اولین سامانه تحت وب است که تمام مراحل مربوط به برگزاری فراخوان‌ها و همایش‌ها از ثبت نام تا ارزیابی، داوری و گرفتن انواع گزارش‌ها در آن لحاظ شده است.

این سامانه این امکان را برای طلاب فراهم می‌آورد تا ضمن ثبت نام اینترنتی و ارسال فایل آثار پژوهشی خود با اخذ کد رهگیری وضعیت اثر پژوهشی خود را در هر مرحله پیگیری و برخی گزارشات مرتبط به آن را مشاهده کنند.

در سامانه فراخوان‌های پژوهشی چندین فیلتر و ایستگاه نظارت برای آثار ارزیابی شده طلاب که تنها از طریق اتوماسیون و فایل آثار میان طلاب مدارس و ارزیابان مبادله می‌ شود لحاظ شده و ناظران در سطوح مختلف، وظیفه کنترل ارزیابان را بر عهده دارند.

مهم‌ترین ویژگی سامانه فراخوان‌های پژوهشی فراهم آوردن تلفیق و ترکیب مناسبی از نظارت آماری و اتوماتیک و نظارت‌های انسانی بر آثار است که این امکان در حقیقت همان امکان مدیریت مناسب بر کل روند فراخوان از ثبت نام تا ارزیابی به کمک اتوماسیون است که احتمال خطا را در این روند به حداقل ممکن می‌رساند و کیفیت ارزیابی را در حد مطلوب و رضایت بخشی حفظ می‌کند.

بازخوردگیری و اخذ گزارش‌های متنوع موردی، جزئی، منطقه‌ای از دیگر امکانات این سامانه است که با گرفتن خروجی از سامانه فراخوان‌های پژوهشی به صورت ماتریسی برای استفاده در بانک نرم افزارهای داده‌پردازی و تحلیل آماری در استفاده از اطلاعات اخذ شده از آثار مخاطبان، به ویژه با عنایت به پراکندگی، تنوع و کمیت آثار شرکت داده شده در فراخوان، امکان استفاده حداکثری از این اطلاعات با کمترین هزینه به دست می‌آید.

از برنامه‌های آینده این سامانه که با سایر سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز دارای ارتباط اطلاعاتی است، مکانیزاسیون روند تهیه و ارائه پایان‌نامه‌های طلاب است.