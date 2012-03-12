«دختر خل و چل» برای چاپ دومش مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ اول «دختر خل و چل» توسط انتشارات حنانه روانه بازار شد. اما قرار است چاپ دوم این رمان بزرگسال توسط انتشارات حوض نقره منتشر و عرضه شود. محمدرضا شمس نویسنده این اثر، داستاننویس و نمایشنامهنویس است که بیشتر فعالیتش روی ادبیات کودکان و نوجوانان متمرکز است اما این رمان را در گروه سنی بزرگسال نوشته است.
«دختر خل و چل» یک داستان فانتزی است که از زبان دختری 12 ساله روستایی روایت میشود. این دختر عقبمانده است و میخواهند او را به عقد یک پیرمرد دربیاورند و او زندگیاش را از دید خود روایت میکند. این روایت به بیانی به صورت درهم و برهم بیان میشود.
این رمان روایتگر ذهنیت دختر نیمه دیوانهای است که در محیط روستایی بزرگ شده است. این دختر «خانم بس» نام دارد و فرزند مادری دخترزا است که چندین فرزندش هنگام تولد از دنیا رفتهاند. پدر راوی هم که از دخترزایی زن اولش ناراضی است، زن دومی را به عقد خود در میآورد که راوی وی را با نام «روغنی» میشناسد. در ادامه این رمان ....
چاپ دوم این کتاب توسط انتشارات حوض نقره به بازار خواهد آمد و امکان دارد به نمایشگاه کتاب تهران برسد.
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