«دختر خل و چل» برای چاپ دومش مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ اول «دختر خل و چل» توسط انتشارات حنانه روانه بازار شد. اما قرار است چاپ دوم این رمان بزرگسال توسط انتشارات حوض نقره منتشر و عرضه شود. محمدرضا شمس نویسنده این اثر، داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس است که بیشتر فعالیتش روی ادبیات کودکان و نوجوانان متمرکز است اما این رمان را در گروه سنی بزرگسال نوشته است.

«دختر خل و چل» یک داستان فانتزی است که از زبان دختری 12 ساله روستایی روایت می‌شود. این دختر عقب‌مانده است و می‌خواهند او را به عقد یک پیرمرد دربیاورند و او زندگی‌اش را از دید خود روایت می‌کند. این روایت به بیانی به صورت درهم و برهم بیان می‌شود.

این رمان روایت‌گر ذهنیت دختر نیمه دیوانه‌ای است که در محیط روستایی بزرگ شده است. این دختر «خانم بس» نام دارد و فرزند مادری دخترزا است که چندین‏ فرزندش هنگام تولد از دنیا رفته‏اند. پدر راوی‏ هم که از دخترزایی زن اولش ناراضی است، زن‏ دومی را به عقد خود در می‏آورد که راوی وی را با نام «روغنی» می‏شناسد. در ادامه این رمان ....

چاپ دوم این کتاب توسط انتشارات حوض نقره به بازار خواهد آمد و امکان دارد به نمایشگاه کتاب تهران برسد.