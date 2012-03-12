سیاست دولت تمرکز فعالیتهای تخصصی بنیاد شهید در مرکز استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر دوشنبه در نشست شورای مشورتی ایثارگران استان بوشهر اظهار داشت: بازسازی و تکمیل گلزار شهدا در نقاط مختلف استان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و آماده هستیم تا با تامین اعتبار لازم پروژه ساماندهی گلزار شهدا در استان بوشهر را در سال آینده ببندیم.

وی ادامه داد: سیاست دولت در ارتباط با وضعیت توزیع امکانات و تجهیزات توانبخشی و فعالیتهای تخصصی، تمرکز این امکانات در مرکز استان است و به همین دلیل با وجود نیاز به توزیع این امکانات در دیگر نقاط استان، همه این امکانات در بوشهر متمرکز شده است.

استاندار بوشهر به برخورد با دستگاههایی که در پرداخت هزینه‌های درمانی به جانبازان تعلل می‌ورزند اشاره کرد و افزود: در تخصیص اعتبارات به این دستگاهها یا اعتباری به آنها اختصاص نمی‌یابد و یا از حداقلها برخوردار خواهند شد.

وی اضافه کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند بگوید اعتباری برای این بخش نداریم و در بودجه سال آینده نیز هزینه‌های درمانی جانبازان لحاظ شده است و با مدیرانی که در این زمینه کوتاهی کنند برخورد خواهیم کرد.

جهانبخش پرداخت هزینه‌های درمانی به جانبازان را یکی از شاخصهای پرداخت کسریها به دستگاهها دانست و گفت: بانکها موظف هستند در رابطه با پرداخت تسهیلات مسکن با این قشر همکاریهای لازم را داشته باشند.

وی افزود: از فرزندان شاهدی که دارای مدارک لیسانس و بالاتر در دستگاههای دولتی و یا به صورت پیمانی مشغول به کار باشند می‌توانیم در پستهای مدیریتی استفاده کنیم.