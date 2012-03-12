مسابقه خاطره نویسی نوروز در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

نادر حسینی به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه برای چهارمین سال متوالی در ایام نوروز در استان همزمان با سراسرکشور برگزارمی شود.

وی افزود: این مسابقه باهدف افزایش انس و الفت در بین اعضای خانواده، غنی سازی اوقات فراغت و تقویت مبانی مهارتهای نویسندگی دربین خانواده ها برگزار می شود.

حسینی بیان داشت: دفترچه های شرکت در این مسابقه توزیع شده است و علاقمندان می توانند آثار خود را پس از ایام تعطیلات تا سوم اردیبهشت به نهاد کتابخانه عمومی ارسال کنند.

کتابخانه عمومی یاسوج شبانه روزی شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از شبانه روزی شدن کتابخانه عمومی شهر یاسوج خبر داد.

وی گفت: کهگیلویه و بویراحمد سومین استان کشور است که اقدام به سرویس دهی به کتابخوانان در 24 ساعت شبانه روز کرده است.

حسینی اظهار داشت: پیش از این استانهای تهران و کردستان در این خصوص اقدام کرده بودند.

وی هدف از این اقدام را گسترش فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد و گفت: همانگونه که اورژانس فوریت های پزشکی شبانه روزی خدمات رسانی می کند، کتابخانه هم نباید هیچگاه تعطیل شود.

حسینی همچنین از در حال احداث بودن شش کتابخانه جدید در استان خبر داد.