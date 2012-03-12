  1. استانها
  2. تهران
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

مؤمنی:

فعالیتهای فرهنگی و هنری به سمت اهداف ارزشی سوق داده شود

فعالیتهای فرهنگی و هنری به سمت اهداف ارزشی سوق داده شود

شهرری – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری اظهار داشت: فعالیتهای فرهنگی و هنری بایستی به سمت اهداف ارزشی سوق داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مؤمنی صبح دوشنبه در جلسه مشترک با مسئولان انجمنها با اشاره به تشکیل جامعه هنرمندان شهرستان ری افزود: با تشکیل جامعه هنرمندان حضور و فعالیت تمام پیشکسوتان فرهنگ و هنر در مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی میسر شده و از امتیازات خانه هنرمندان بهره می ‌برند.

در این جلسه برخی ابهامات و چالشهای موجود مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت، همچنین نصب تابلوی خانه هنرمندان، طراحی لوگو، تهیه دایره المعارف جامعه هنرمندان، تنظیم اساسنامه و چارت از مصوبات این جلسه بود.

گفتنی است در این جلسه مسئول بسیج هنرمندان، مسئول انجمن هنرهای نمایشی، مسئول انجمن هنرهای تجسمی، مسئول انجمن موسیقی و سرپرست مجتمع شیخ ابوالفتوح رازی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1558050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها