وزیر خارجه آلمان بر حل دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" روز گذشته در یک کنفرانس خبری درعربستان سعودی گفت: ما به دنبال رسیدن به سه هدف عمده در سوریه هستیم؛ پایان دادن به خشونتها و جنگ و خونریزی، رساندن کمک ها به مردم و انتقال مسالمت میز قدرت.

وستروله همچنین افزود: ما انجام این کار را در یمن ممکن دیدیم، یعنی کناره‌ گیری "بشار اسد" رئیس‌جمهور سوریه از قدرت در مقابل مصونیت قضایی برای خود و خانواده اش مانند "علی عبدالله صالح" رئیس‌جمهور پیشین یمن، راهکار مناسبی برای پایان دادن به بحران سوریه است.

دولت سوریه مخالفین بشار اسد را مسئول خشونت و ناآرامی در این کشور می داند، این درحالی است که اعضای ارتش سوریه آزاد و غرب در راستای تلاشهای خود برای برکنار کردن دولت اسد و جایگزین کردن آن با دولتی تحت حمایت آمریکا نیروهای امنیتی را به سرکوب معترضان متهم می کنند.