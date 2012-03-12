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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

وزیر خارجه آلمان بر حل دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کرد

وزیر خارجه آلمان بر حل دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کرد

وزیر امور خارجه آلمان، خواستار یک راه حل سیاسی جهت پایان دادن به آنچه خشونت ها در سوریه خواند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" روز گذشته در یک کنفرانس خبری درعربستان سعودی گفت: ما به دنبال رسیدن به سه هدف عمده در سوریه هستیم؛ پایان دادن به خشونتها و جنگ و خونریزی، رساندن کمک ها به مردم و انتقال مسالمت میز قدرت.

وستروله همچنین افزود: ما انجام این کار را در یمن ممکن دیدیم، یعنی کناره‌ گیری "بشار اسد" رئیس‌جمهور سوریه از قدرت در مقابل مصونیت قضایی برای خود و خانواده اش مانند "علی عبدالله صالح" رئیس‌جمهور پیشین یمن، راهکار مناسبی برای پایان دادن به بحران سوریه است.

دولت سوریه مخالفین بشار اسد را مسئول خشونت و ناآرامی در این کشور می داند، این درحالی است که اعضای ارتش سوریه آزاد و غرب در راستای تلاشهای خود برای برکنار کردن دولت اسد و جایگزین کردن آن با دولتی تحت حمایت آمریکا نیروهای امنیتی را به سرکوب معترضان متهم می کنند.

کد مطلب 1558052

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